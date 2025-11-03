Χαριτωνίδης στον Peloponnisos FM: «Προσπαθούμε να βρούμε χρηματοδότηση για το γήπεδο»

Στην εκπομπή «Εντός – Εκτός Έδρας» με τον Προκόπη Κόγκο στον Peloponnisos FM 103,9, συζητήθηκε η ανακαίνιση και συντήρηση του γηπέδου της Παναχαϊκής.

Ο Σαμψών Χαριτωνίδης, μέλος της διοίκησης της Ερασιτεχνικής, μίλησε για τις δυσκολίες χρηματοδότησης, καθώς η νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας επιχορήγηση σωματείων από το Υπουργείο Αθλητισμού και αναφέρθηκε και σε όσα δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στο σημερινό φύλλο της Εφημερίδας «Πελοπόννησος».

Ακούστε αναλυτικά:

