Χαρίτσης: «Η κυβέρνηση νομιμοποιεί την εργασιακή εξάντληση

Σφοδρή κριτική από τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς για το εργασιακό νομοσχέδιο. Ζητά να αποσυρθεί.

14 Οκτ. 2025 19:43
Έντονη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτήρισε «νομιμοποίηση της εργασιακής εξάντλησης» και «εγχειρίδιο της φτηνής ανάπτυξης».

Ο κ. Χαρίτσης υποστήριξε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εξυπηρετούν «τα συμφέροντα των εργοδοτών και όχι των εργαζομένων», κάνοντας λόγο για «δώρο της κυβέρνησης Μητσοτάκη προς τους εργοδότες της φτηνής ανάπτυξης». Όπως είπε, η κυβέρνηση ζητά «από τους εργαζόμενους να δουλεύουν 12 και 13 ώρες τη μέρα, βαφτίζοντας την εξάντληση “ευελιξία” και την πίεση “συναίνεση”».

Παραθέτοντας στοιχεία, σημείωσε ότι «το 74% των εργαζομένων επιστρέφουν εξαντλημένοι από τη δουλειά, το 87% εργάζεται υπό άγχος και το 47% σε συνθήκες σωματικής καταπόνησης». «Αυτή είναι η πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα του 2025 — εξαντλητική, ανασφαλής και φτηνή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ταξική αλαζονεία και πολιτικό θράσος», επικρίνοντας την υπουργό Εργασίας για δηλώσεις που, όπως είπε, «υποτιμούν την ευαισθησία και τα δικαιώματα των εργαζομένων». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι νομοθετικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών —από τους νόμους Βρούτση, Χατζηδάκη, Γεωργιάδη και Κεραμέως— συγκροτούν «ένα πλέγμα που καταλύει το εργατικό δίκαιο».

«Δεν πρόκειται για ανικανότητα, αλλά για συνειδητή ταξική στρατηγική υπέρ της εργοδοτικής αυθαιρεσίας», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, καλώντας τις προοδευτικές δυνάμεις «να διεκδικήσουν αύξηση μισθών, ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αποκατάσταση των θεσμικών προστασιών της εργασίας».

Κλείνοντας την ομιλία του, τόνισε ότι «το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί — και μαζί του η κυβέρνηση της Δεξιάς».

Στην αρχή της παρέμβασής του, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ειρήνευσης που υπεγράφη στην Αίγυπτο, εκφράζοντας την ελπίδα πως «η ανταλλαγή κρατουμένων και ομήρων μεταξύ Παλαιστίνης και Ισραήλ αποτελεί χαραμάδα ελπίδας για τη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και μόνιμη ειρήνη στην περιοχή».
