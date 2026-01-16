Χαρίτσης: Να σταματήσει η κυβέρνηση την «παραπλάνηση και τη διαίρεση» των αγροτών

Κριτική στην κυβερνητική διαχείριση του αγροτικού ζητήματος άσκησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίες, όπως ανέφερε, διαρκούν περισσότερες από 45 ημέρες και έχουν τη στήριξη ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Σε δήλωσή του μετά από συνάντηση με τον δήμαρχο Αχαρνών, Σπύρο Βρεττό, ο κ. Χαρίτσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να σταματήσει, όπως είπε, «την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών», υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος θα πρέπει να διεξαχθεί «με πραγματικούς όρους και όχι με επικοινωνιακές πρακτικές».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στα προβλήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας, κάνοντας λόγο για υψηλό κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές για τους παραγωγούς και έλλειψη υποδομών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Παράλληλα, σημείωσε ότι απουσιάζει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για νέες καλλιέργειες και για την προσαρμογή του αγροτικού τομέα στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική αλλαγή.

Ο κ. Χαρίτσης τόνισε την ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό σχέδιο για τον αγροτικό τομέα, ενώ αναφέρθηκε και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας, όπως είπε, την απόδοση ευθυνών για την υπόθεση, την οποία χαρακτήρισε σοβαρό πλήγμα για την αξιοπιστία της πολιτείας.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της παραγωγής, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, οι οποίοι, όπως ανέφερε, συμβάλλουν καθοριστικά στην επισιτιστική επάρκεια της χώρας.

