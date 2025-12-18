Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης έδωσε το «πράσινο φως» για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ

Στο στόχαστρο του Αλέξη Χαρίτση μπήκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς να τον κατηγορεί ευθέως ότι ενέκρινε το σχέδιο μαζικού κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ, μιλώντας για πολιτική επιλογή που πλήττει τη συνοχή και εξυπηρετεί ιδιωτικά συμφέροντα.

18 Δεκ. 2025 13:52
Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με αντικείμενο το σχέδιο αιφνιδιαστικού κλεισίματος 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα.

Ο κ. Χαρίτσης επανέλαβε την καταγγελία ότι το «πράσινο φως» για το σχέδιο αναδιάρθρωσης δόθηκε απευθείας από τον πρωθυπουργό, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, προκαλώντας τους παριστάμενους υπουργούς να τον διαψεύσουν, εφόσον μπορούν.

Όπως υποστήριξε, μόνο μετά τις έντονες αντιδράσεις –ακόμη και από βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας– υπήρξε μια προσωρινή αναδίπλωση, ενώ έκανε λόγο για «μυστικές συσκέψεις» και για απομάκρυνση του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, στο πλαίσιο αναζήτησης «εξιλαστήριων θυμάτων».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε και στη ματαίωση κοινής συνεδρίασης δύο κοινοβουλευτικών επιτροπών στις αρχές Νοεμβρίου, μόλις δέκα λεπτά πριν από την έναρξή της, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ενδεικτικό του τρόπου με τον οποίο επιχειρήθηκε να διαχειριστεί η υπόθεση.

Σε ό,τι αφορά το ίδιο το σχέδιο κλεισίματος, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι δεν πρόκειται για μια ουδέτερη ή τεχνοκρατική απόφαση, αλλά για μια καθαρά πολιτική επιλογή που, όπως είπε, ευνοεί συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα και μεταφέρει το κόστος στους πιο ευάλωτους πολίτες, αυξάνοντας την ταλαιπωρία και τον αποκλεισμό.

Παράλληλα, κατήγγειλε φαινόμενα κακοδιαχείρισης, παραθέτοντας συγκεκριμένα στοιχεία για αναθέσεις, όπως η καταβολή 1 εκατ. ευρώ σε εξωτερικό συνεργάτη, σχεδόν 5 εκατ. ευρώ σε εταιρεία συμβούλων, καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 500.000 ευρώ για στελέχη της διοίκησης, την ίδια περίοδο που ανακοινωνόταν το μαζικό κλείσιμο καταστημάτων. Διερωτήθηκε, μάλιστα, αν αυτές οι πρακτικές συνάδουν με τον εξορθολογισμό κόστους που προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου.

Απευθυνόμενος στους κυβερνητικούς εκπροσώπους, ζήτησε να μην επιχειρείται απόκρυψη ευθυνών πίσω από το Υπερταμείο, υπενθυμίζοντας ότι το στρατηγικό σχέδιο έως το 2027 περιγράφει τα ΕΛΤΑ ως θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας.

Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε σειρά κρίσιμων ερωτημάτων σχετικά με τη διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας μετά το κλείσιμο των καταστημάτων, τις παρεμβάσεις της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, αλλά και τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής του σχετικού κόστους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε, τέλος, στους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ, μόνιμους και εργολαβικούς, ζητώντας σαφείς δεσμεύσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

«Τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια απλή επιχείρηση. Είναι υποδομή κοινωνικής συνοχής, ο τρόπος με τον οποίο το κράτος έφτανε μέχρι το τελευταίο χωριό και τον πιο απομακρυσμένο πολίτη. Υπάρχει άλλος δρόμος: ένα δημόσιο ταχυδρομείο σύγχρονο, ψηφιακά αναβαθμισμένο, οικονομικά βιώσιμο και παρόν σε όλη τη χώρα», κατέληξε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

