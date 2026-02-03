Χαροκόπος προς Δημοτική Αρχή: Τι απέγιναν οι «έξυπνες» υποδομές της Πάτρας;

Το ζήτημα της λειτουργίας και της αξιοποίησης των «έξυπνων» υποδομών που εγκαταστάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στην Πάτρα επαναφέρει στο προσκήνιο ο δημοτικός σύμβουλος Αντώνης Χαροκόπος, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για κόστος, ευθύνες και σχεδιασμό αποκατάστασης.

03 Φεβ. 2026 11:47
Στο τραπέζι της συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμος Πατρέων φέρνει το θέμα των «έξυπνων» υποδομών της πόλης ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Αντώνης Χαροκόπος.

Ο κ. Χαροκόπος θέτει ευθέως το ερώτημα της τύχης έργων που χρηματοδοτήθηκαν με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και παρουσιάστηκαν ως παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού της καθημερινότητας, όπως οι «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων, τα «έξυπνα» παγκάκια και οι ψηφιακές πληροφοριακές ταμπέλες.

Όπως επισημαίνει, σήμερα σημαντικό μέρος των συγκεκριμένων υποδομών είτε δεν λειτουργεί είτε παραμένει ουσιαστικά ανενεργό, χωρίς να έχει υπάρξει σαφής ενημέρωση προς τους πολίτες για τα αίτια, τις ευθύνες ή τον σχεδιασμό αποκατάστασης και αξιοποίησής τους.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης λογοδοσίας, ο δημοτικός σύμβουλος ζητά συγκεκριμένες απαντήσεις, με στοιχεία και χρονοδιαγράμματα, θέτοντας τέσσερα σαφή ερωτήματα προς τη δημοτική αρχή.

Αρχικά, ζητά να γίνει γνωστό ποιο είναι το συνολικό κόστος των έργων που αφορούν τις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων, τα «έξυπνα» παγκάκια και τις ψηφιακές πληροφοριακές ταμπέλες, καθώς και από ποια ευρωπαϊκά ή εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα καλύφθηκαν.

Παράλληλα, θέτει ζήτημα πολιτικής και διοικητικής ευθύνης, ρωτώντας ποιος φορέας και ποια συγκεκριμένα όργανα της δημοτικής διοίκησης είναι αρμόδια για τη λειτουργία και τη συντήρηση των εν λόγω υποδομών.

Ο κ. Χαροκόπος ζητά επίσης διευκρινίσεις για το αν υπήρξαν συμβάσεις συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης, ποιοι ήταν οι όροι τους και για ποιους λόγους, εφόσον υπήρχαν, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Τέλος, καλεί τη δημοτική αρχή να εξηγήσει πώς δικαιολογείται το γεγονός ότι υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν και εγκαταστάθηκαν με δημόσιους πόρους παραμένουν σήμερα εκτός λειτουργίας ή αναξιοποίητες και ποιος είναι ο σχεδιασμός για την άμεση αποκατάσταση ή αξιοποίησή τους.

Το θέμα αναμένεται να προκαλέσει συζήτηση στη συνεδρίαση, καθώς αφορά έργα που παρουσιάστηκαν ως «έξυπνες» λύσεις για την πόλη, αλλά σήμερα αποτελούν, σύμφωνα με την ερώτηση, ανοιχτό ζήτημα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας.

