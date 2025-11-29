Χάρτης Πληρωμών 1–5 Δεκεμβρίου: Ποια επιδόματα καταβάλλονται από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Τον αναλυτικό προγραμματισμό των πληρωμών για το διάστημα 1 έως 5 Δεκεμβρίου ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με συνολικό ποσό 81,76 εκατ. ευρώ να κατευθύνεται σε 94.230 δικαιούχους μέσω e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο e-ΕΦΚΑ προχωρά στις εξής καταβολές:

3 Δεκεμβρίου: 310.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.

5 Δεκεμβρίου: 16.450.000 ευρώ σε 34.350 δικαιούχους για παροχές όπως επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων.

1–5 Δεκεμβρίου: 21.000.000 ευρώ σε 1.000 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης θα καταβάλει:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Ο προγραμματισμός αυτός εντάσσεται στις τακτικές εβδομαδιαίες πληρωμές των δύο φορέων, με στόχο την έγκαιρη εξυπηρέτηση και οικονομική στήριξη των ασφαλισμένων και ανέργων.