Χάθηκε 17χρονο παλικάρι στην άσφαλτο της Πάρου

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Νάουσα,

Χάθηκε 17χρονο παλικάρι στην άσφαλτο της Πάρου
17 Φεβ. 2026 12:14
Pelop News

Σοκ και βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Πάρου το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Νάουσα, με θύμα έναν 17χρονο αλβανικής καταγωγής.

Διαρροή αερίου και στο εργοστάσιο Vitafree του ιδιοκτήτη του Βιολάντα!

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος επέβαινε ως συνοδηγός σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – σημειώθηκε το τροχαίο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ακόμη ένας 31χρονος και νοσηλευεται στο Νοσοκομείο με βαριά τραύματα.

Ο 17χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο της Σύρου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του. Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του νεαρού.

