Χατζηδάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αν δεν κάναμε τη μετάβαση θα φτάναμε και σε αναστολή αγροτικών επιδοτήσεων

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

11 Δεκ. 2025 9:54
Pelop News

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για μια μεγάλη αλλαγή στο σύστημα καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων.

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει σήμερα ο «φραπές», ελέγχεται για 2,5 εκ. ευρώ

«Η κατάσταση πήγε στο μη περαιτέρω», ανέφερε στον ΣΚΑΪ 100.3, εξηγώντας πως «ακόμη και να μην υπήρχε αυτή η μετάβαση, πάλι η Κομισιόν θα έλεγε ότι θα μας επέβαλε και άλλα πρόστιμα, ενώ θα μπορούσαμε να φτάσουμε μέχρι και σε αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση του ζητήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Είναι σαν να ζούμε σε άλλη χώρα, ενώ τους προηγούμενους μήνες η κριτική εστιάζει στο ότι πρέπει να τα αλλάξει όλα η κυβέρνηση και να γίνονται έλεγχοι, επειδή δεν πάει άλλο αυτή η διαφθορά με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες, τώρα μόλις κάνουμε κάτι και γίνονται έλεγχοι – άρα καθυστερούν οι πληρωμές – μας ρωτούν γιατί το κάνουμε».

«Δεν μπορούμε να μην επιμείνουμε σε μια συμφωνία εξυγίανσης», συνέχισε. «Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ελπίζουμε στη συνέχιση της καταβολής των αγροτικών επιδοτήσεων και μόνο έτσι θα γίνει μια εξορθολογισμένη εσωτερική κατανομή υπέρ των εντιμότερων αγροτών».

 

