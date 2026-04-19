Χατζηδάκης: Να μείνουμε μακριά από τοξικότητα και διχασμό, εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε την ανάγκη να αποφευχθεί η τοξικότητα και ο διχασμός στην πολιτική ζωή, καλώντας όλα τα κόμματα να ξεχωρίζουν την πολιτική αντιπαράθεση από τον φανατισμό και τις προσωπικές επιθέσεις.

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι η χώρα έχει ταλαιπωρηθεί ιστορικά τόσο από τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία, όσο και από τις ακρότητες, τον φανατισμό και την εχθροπάθεια. «Πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε την πολιτική αντιπαράθεση, όσο μεγάλη κι αν είναι, από την τοξικότητα και τον διχασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε υποχρέωση όλοι μας – δεξιοί, κεντρώοι ή αριστεροί – να λειτουργούμε με πιο σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό και πιο πατριωτικό τρόπο», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι ο κομματικός φανατισμός έχει οδηγήσει επανειλημμένα σε διχασμούς και εμφυλίους στην ελληνική ιστορία.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η αντιπολίτευση έχει καθήκον να ελέγχει αυστηρά την κυβέρνηση, αλλά πρέπει να παραμείνει μακριά από τη σφαίρα της τοξικότητας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση έχει μπροστά της σημαντικές πρωτοβουλίες που πρέπει να προωθήσει, όπως η διαχείριση της κρίσης, η Συνταγματική Αναθεώρηση, ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης, η μεταφορά των πολεοδομιών στο Κτηματολόγιο και το εθνικό απολυτήριο. Ανέφερε επίσης την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης το καλοκαίρι, τονίζοντας την προσπάθεια να μην χαθούν ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σχετικά με την προοπτική νέων μέτρων στήριξης, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι σύντομα θα ανακοινωθούν από την Eurostat τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2025, τα οποία θα δώσουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τον δημοσιονομικό χώρο που θα υπάρχει το 2026 και το 2027.

«Η βούληση της κυβέρνησης είναι να είναι παρούσα ουσιαστικά δίπλα στον πολίτη, με στοχευμένα και προσωρινής ισχύος μέτρα, χωρίς λαϊκισμό και χωρίς να διακυβεύονται τα δημοσιονομικά επιτεύγματα των τελευταίων ετών», τόνισε. Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη ισορροπίας στα δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης, καθώς το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό παρά τη σημαντική μείωσή του.

Τέλος, για την προγραμματισμένη ψηφοφορία την Τετάρτη στην Βουλή για την άρση ασυλίας βουλευτών στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι η ψήφος είναι κατά συνείδηση, ότι από το 2019 η ασυλία αίρεται αυτομάτως για υποθέσεις εκτός βουλευτικών καθηκόντων, και ότι οι 11 βουλευτές έχουν ζητήσει οι ίδιοι την άρση της ασυλίας τους. Επισήμανε ότι πρόκειται για παρεμβάσεις σε ανταπόκριση αιτημάτων πολιτών και όχι για περιπτώσεις «με τη γίδα στην πλάτη», όπως αρχικά ερμηνεύτηκε.

