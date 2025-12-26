Χατζίδου για Παύλου: «Με κέρδισε η ωριμότητα και ο χαρακτήρας του» – Τι λένε για τη διαφορά ηλικίας τους

Για τη διαφορά ηλικίας που έχει με τον σύζυγό της, Ελένη Χατζίδου, μίλησε σε κοινή συνέντευξη με τον Ετεοκλή Παύλου, επισημαίνοντας ότι αυτό που την κέρδισε από την πρώτη στιγμή ήταν η ωριμότητα και ο χαρακτήρας του.

Το ζευγάρι παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό OK!, με την τραγουδίστρια να αναφέρεται ανοιχτά στο γεγονός ότι είναι μεγαλύτερη κατά δέκα χρόνια από τον σύζυγό της. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ο Ετεοκλής δεν έδειχνε καθόλου την ηλικία του και με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ έξυπνος και κάθε συζήτηση μαζί του είναι τροφή για σκέψη. Επίσης, είναι πολύ συμπονετικός. Στον πολύ κόσμο που είχα γνωρίσει τόσα χρόνια ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τόσο μεγάλη διαφορά μου έκανε».

Από την πλευρά του, ο Ετεοκλής Παύλου ξεκαθάρισε ότι η ηλικία δεν αποτέλεσε ποτέ ζήτημα για τον ίδιο: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε, ούτε με απασχόλησε. Το θέμα είναι να βρεις τον άνθρωπο που αγαπάς και να ζήσεις μαζί του. Άλλοι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους σε όλη τους τη ζωή και εγώ θα σκεφτώ κάτι τέτοιο;».

Στη συνέχεια, μίλησε για το συναίσθημα που τους ένωσε, τονίζοντας: «Ο έρωτας και η αγάπη δεν εξηγούνται. Απλά ξέρεις ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Είναι αυτό που λέμε το “ταίριασμα”. Γι’ αυτό και είναι μαγικό, γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια».

Η σχέση της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου ξεκίνησε την άνοιξη του 2018. Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2019, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο, ενώ τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ήρθε στη ζωή η κόρη τους, Μελίτα-Δήμητρα. Τον Σεπτέμβριο του 2021 το ζευγάρι τέλεσε και θρησκευτικό γάμο, συνδυάζοντάς τον με τη βάφτιση του παιδιού τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



