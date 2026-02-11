Χατζηβασιλείου για το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν: «Ρεαλιστικές προσδοκίες και διάλογος χωρίς διαμεσολαβητές»

Η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει τη συνάντηση των δύο ηγετών στην Άγκυρα με ρεαλισμό, επιδιώκοντας κυρίως να διατηρηθεί ενεργός ο διάλογος με την Τουρκία σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων, όπως υπογράμμισε ο βουλευτής Σερρών και γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι η επαναπροσέγγιση των δύο χωρών είναι χρήσιμη, καθώς Ελλάδα και Τουρκία είναι «καταδικασμένες» από τη γεωγραφία να συνυπάρχουν. Όπως τόνισε, σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά απέναντι σε εντάσεις ή παρεξηγήσεις.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν επιδιώκει διαμεσολάβηση τρίτων, υποστηρίζοντας πως οι δύο χώρες μπορούν να συνομιλούν απευθείας στη βάση του Διεθνούς Δικαίου. Πρόκειται, όπως είπε, για θέση που εκφράζεται διαχρονικά από την ελληνική κυβέρνηση και αποτελεί κοινό σημείο αναφοράς στις επαφές με την Άγκυρα.

Αναφερόμενος στα μηνύματα από την τουρκική πλευρά, έκανε λόγο για αντιφατική εικόνα. Από τη μία, όπως είπε, επαναλαμβάνονται πάγιες τουρκικές θέσεις που η Αθήνα θεωρεί ανυπόστατες, ενώ από την άλλη υπάρχουν κατά διαστήματα ενδείξεις διάθεσης διαλόγου, οι οποίες όμως συχνά συνοδεύονται από δηλώσεις που δημιουργούν νέα ερωτήματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ελληνική κυβέρνηση απαντά σταθερά σε κάθε πρόκληση, υπενθυμίζοντας ότι η μοναδική διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα με την Τουρκία είναι ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου στάθηκε επίσης στην ευρύτερη γεωπολιτική συγκυρία, με πολεμικές συγκρούσεις και ανακατατάξεις στη διεθνή σκηνή, επισημαίνοντας ότι ο διάλογος μεταξύ γειτονικών χωρών αποτελεί στοιχείο πολιτικής ευθύνης και σταθερότητας.

Τέλος, επανέφερε στο προσκήνιο δύο ζητήματα που παραμένουν κρίσιμα για την ελληνική πλευρά: το Κυπριακό, για το οποίο υπάρχει στενός συντονισμός με τη Λευκωσία, και την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, την οποία χαρακτήρισε θέμα θρησκευτικής ελευθερίας και πολιτισμού με ευρύτερη διεθνή σημασία.

