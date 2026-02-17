Χαβάη: Νέα έκρηξη ηφαιστείου, εντυπωσιακές εικόνες ΒΙΝΤΕΟ

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, με έντονη δραστηριότητα και αυτή είναι η τέταρτη φορά μέσα σε 200 χρόνια που το Κιλαουέα εκτοξεύει λάβα σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια.

17 Φεβ. 2026 13:14
Pelop News

Νέα θεαματική έκρηξη πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη.

Το Κιλαουέα, που βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης, πραγματοποίησε την Κυριακή ένα εκρηκτικό και ταυτόχρονα απόκοσμο επεισόδιο διάρκειας σχεδόν δέκα ωρών.

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS), σιντριβάνια λάβας εκτινάχθηκαν σε ύψος έως και 400 μέτρων, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό αλλά και επιβλητικό θέαμα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, απαθανατίζουν τη στιγμή που η λάβα αναβλύζει ορμητικά από το έδαφος, στο 42ο επεισόδιο της συνεχιζόμενης ηφαιστειακής δραστηριότητας που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2024.

Τα νέφη καπνού που σχηματίστηκαν έφτασαν έως και τα 35.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, υπογραμμίζοντας τη σφοδρότητα του φαινομένου.


Το Κιλαουέα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία, κάτω από τον κρατήρα του Κιλαουέα υπάρχει θάλαμος μάγματος που τροφοδοτείται συνεχώς με λιωμένο πέτρωμα από τα έγκατα της Γης. Ο θάλαμος αυτός «φουσκώνει σαν μπαλόνι» και ωθεί το μάγμα σε ανώτερο επίπεδο, μέχρι να βρει διέξοδο μέσα από λεπτούς αγωγούς στην επιφάνεια.

Ο Κεν Χον, διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ηφαιστείων Χαβάης, μιλώντας στον Guardian, είχε αναφέρει πως αυτός ο μηχανισμός εξηγεί τις εντυπωσιακές κολώνες λάβας που καταγράφονται τακτικά, φτάνοντας σε κάποιες περιπτώσεις τα 300 μέτρα.

Την τελευταία φορά που ακολούθησε αυτό το μοτίβο, στην έκρηξη που ξεκίνησε το 1983, υπήρξαν 44 επεισόδια εκτόξευσης λάβας, απλωμένα σε διάστημα τριών ετών.  Τα άλλα δύο παρόμοια περιστατικά συνέβησαν το 1959 και το 1969.

