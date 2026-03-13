Χέγκσεθ για Ιράν: Πάνω από 15.000 στόχοι έχουν πληγεί – «Τραυματισμένος και παραμορφωμένος» ο Χαμενεΐ

Με ιδιαίτερα επιθετική ρητορική περιέγραψε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ την πορεία των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο για συντριπτικά πλήγματα σε βάρος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων. Από την Ουάσινγκτον, και έχοντας στο πλευρό του τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν, έστειλε μήνυμα στρατιωτικής υπεροχής, ενώ αναφέρθηκε και στις εξελίξεις γύρω από την ηγεσία του ιρανικού καθεστώτος.

Χέγκσεθ για Ιράν: Πάνω από 15.000 στόχοι έχουν πληγεί – «Τραυματισμένος και παραμορφωμένος» ο Χαμενεΐ
13 Μαρ. 2026 14:37
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η τοποθέτηση του Πιτ Χέγκσεθ από την Ουάσινγκτον για την πορεία του πολέμου κατά του Ιράν, με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας να παρουσιάζει την εξέλιξη των επιχειρήσεων ως σαρωτική επιτυχία για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Συνοδευόμενος από τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αποδεκατίζουν τον στρατό του ιρανικού καθεστώτος με τρόπο που, όπως είπε, ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί, επιχειρώντας να αποτυπώσει την έκταση και την ένταση της στρατιωτικής πίεσης που ασκείται στην Τεχεράνη.

Ο επικεφαλής του Πενταγώνου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ποτέ στο παρελθόν ένας σύγχρονος και αξιόμαχος στρατός, όπως ήταν κατά την περιγραφή του το ιρανικό στράτευμα, δεν έχει εξουδετερωθεί με τόσο γρήγορο τρόπο και δεν έχει καταστεί τόσο άμεσα αναποτελεσματικός. Με αυτή τη διατύπωση θέλησε να αναδείξει το μέγεθος της στρατιωτικής φθοράς που, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, έχει ήδη υποστεί το Ιράν.

Συνεχίζοντας, ο Χέγκσεθ ανέβασε ακόμη περισσότερο τους αριθμούς της επιχείρησης, λέγοντας ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές έχουν πλήξει πάνω από 15.000 εχθρικούς στόχους. Όπως σημείωσε, αυτό μεταφράζεται σε περισσότερα από 1.000 πλήγματα την ημέρα, υποστηρίζοντας ότι καμία άλλη συμμαχία κρατών στον κόσμο δεν θα μπορούσε να πετύχει τέτοιο ρυθμό επιχειρήσεων.

Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε και στην κατάσταση της ιρανικής ηγεσίας. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε προσωπικά στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι βρίσκεται τραυματισμένος και σε κατάσταση αδυναμίας, ενώ σχολίασε με ειρωνικό τρόπο το γεγονός ότι δεν υπήρξε φωνητικό ή οπτικό μήνυμα αλλά μόνο γραπτή δήλωση. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να ενισχύσει την εικόνα αποσταθεροποίησης στην κορυφή του ιρανικού καθεστώτος.

Ο Χέγκσεθ προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι μετά τον θάνατο του πατέρα του, ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ένας φοβισμένος και τραυματισμένος φυγάς χωρίς πραγματική νομιμοποίηση, περιγράφοντας το καθεστώς ως βυθισμένο στο χάος. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση δείχνει ότι η Ουάσινγκτον δεν περιορίζεται μόνο στην καταγραφή στρατιωτικών επιτυχιών, αλλά επιδιώκει και την πολιτική απονομιμοποίηση της ηγεσίας της Τεχεράνης.

Σε ό,τι αφορά τη συντριβή του αμερικανικού αεροσκάφους εναέριου ανεφοδιασμού τύπου KC-135, ο αρχηγός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κατάρριψης, τονίζοντας πως το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως υπόθεση έρευνας και διάσωσης. Με τη συγκεκριμένη αναφορά επιχειρήθηκε να αποκλειστεί οποιαδήποτε ερμηνεία που θα μπορούσε να αποδοθεί σε επιτυχία της ιρανικής πλευράς.

