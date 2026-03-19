Χέγκσεθ: «Οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ» – Προαναγγέλλει το μεγαλύτερο κύμα επιθέσεων στο Ιράν

Σε νέα επίδειξη σκληρής γραμμής απέναντι στο Ιράν προχώρησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δηλώνοντας την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 ότι η Ουάσιγκτον θα εντείνει τις επιθέσεις της και ότι «σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σειρά επιθέσεων». Στην ίδια ενημέρωση, υποστήριξε ότι οι αμερικανικοί στόχοι δεν έχουν αλλάξει από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Ανοίγοντας τις δηλώσεις του, ο Χέγκσεθ απέτισε φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχουν σκοτωθεί, λέγοντας ότι η θυσία τους ενισχύει τη δέσμευση των ΗΠΑ για τη συνέχιση της επιχείρησης. Στη συνέχεια επανέλαβε ότι οι βασικοί στόχοι της αμερικανικής στρατηγικής παραμένουν η καταστροφή των ιρανικών εκτοξευτών πυραύλων, της αμυντικής βιομηχανικής υποδομής και του ναυτικού της χώρας, καθώς και η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη.

Ο Αμερικανός υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν «μεθοδικά, αδυσώπητα και συντριπτικά», υπογραμμίζοντας ότι μέχρι στιγμής έχουν πλήξει 7.000 στόχους στο Ιράν. Σύμφωνα με το Reuters, μίλησε επίσης για χτυπήματα σε περισσότερα από 40 ιρανικά πλοία ναρκοθέτησης και σε 11 υποβρύχια, παρουσιάζοντας την εικόνα ενός ιρανικού στρατιωτικού μηχανισμού που δέχεται διαρκή πίεση.

Στο πιο πολιτικά αιχμηρό σημείο της τοποθέτησής του, ο Χέγκσεθ έστρεψε τα βέλη του προς την Ευρώπη, λέγοντας ότι «οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη» και ευρύτερα ο κόσμος θα έπρεπε να λένε «ευχαριστώ» στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, άφησε αιχμές και για τμήματα του αμερικανικού Τύπου, συνεχίζοντας τη γραμμή σύγκρουσης που έχει ακολουθήσει τις τελευταίες ημέρες απέναντι στα μεγάλα μέσα ενημέρωσης.

Μετά τον Χέγκσεθ, τον λόγο πήρε ο Νταν Κέιν, πρόεδρος του αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος εμφανίστηκε πιο συγκρατημένος ως προς την αποτίμηση του ιρανικού οπλοστασίου. Όπως ανέφερε, η Τεχεράνη εξακολουθεί να διατηρεί κάποιες πυραυλικές δυνατότητες, επισημαίνοντας ότι μπήκε στη σύγκρουση με μεγάλο απόθεμα όπλων και ότι, παρά τις απώλειες, αυτό δεν έχει μηδενιστεί.

Η εικόνα που επιχειρεί να παρουσιάσει το Πεντάγωνο είναι αυτή μιας επιχείρησης που βαθαίνει σταδιακά στο ιρανικό έδαφος και παραμένει, κατά την αμερικανική πλευρά, εντός στρατηγικού σχεδιασμού. Ωστόσο, οι ίδιες οι δημόσιες τοποθετήσεις της ηγεσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων δείχνουν ότι, παρά το εύρος των πληγμάτων, η Ουάσιγκτον δεν θεωρεί πως οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξουδετερωθεί πλήρως.

