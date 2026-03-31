Χέγκσεθ προς Ιράν: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο πόλεμος θα κλιμακωθεί

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ότι το Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε αμερικανικές στρατιωτικές μονάδες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις στην περιοχή, χωρίς να αποκαλύψει το σημείο για λόγους ασφαλείας. Όπως ανέφερε, το ταξίδι αυτό αποτέλεσε ιδιαίτερη τιμή για τον ίδιο, ενώ εξήρε την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλίμα στις μονάδες που συμμετέχουν στην επιχείρηση είναι διαφορετικό από αυτό που επικρατούσε στις εκστρατείες σε Ιράκ και Αφγανιστάν, καθώς τώρα διαπιστώνεται, όπως είπε, μεγαλύτερη συγκέντρωση στον στόχο και σαφέστερη αίσθηση αποστολής. Μάλιστα, σημείωσε ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εκτοξεύσεων πυραύλων από ιρανικής πλευράς από την έναρξη της σύγκρουσης, παρουσιάζοντας το στοιχείο αυτό ως ένδειξη υποχώρησης των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

«Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές»

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι η σύγκρουση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμη φάση και εκτίμησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμορφώσει τους όρους της στρατιωτικής εξέλιξης. «Καθορίζουμε το πλαίσιο των εξελίξεων. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές και το Ιράν το γνωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα ότι η πίεση προς την ιρανική πλευρά θα συνεχιστεί.

Στην ίδια γραμμή, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας είπε ότι η Ουάσιγκτον εξακολουθεί να προτιμά μια συμφωνία, εφόσον όμως η Τεχεράνη αποδεχθεί τους όρους που έχουν τεθεί. Τόνισε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν είναι υπαρκτές, ενεργές και ενισχύονται, αφήνοντας πάντως σαφές ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση.

