Χέγκσεθ: «Τραυματισμένος και πιθανότατα παραμορφωμένος» ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστήριξε από το Πεντάγωνο ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι τραυματισμένος και ενδέχεται να έχει υποστεί παραμόρφωση, ενώ αμφισβήτησε ανοιχτά τη δυνατότητά του να εμφανιστεί δημόσια.

13 Μαρ. 2026 15:38
Pelop News

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είναι τραυματισμένος και «πιθανότατα παραμορφωμένος». Στην ίδια τοποθέτηση, υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετική ρητορική απέναντι στην ιρανική ηγεσία, λέγοντας ότι οι ηγέτες της χώρας «έχουν περάσει στην παρανομία» και «κρύβονται σαν τα ποντίκια».

Ο Χέγκσεθ συνέδεσε τους ισχυρισμούς του με το γεγονός ότι το πρώτο μήνυμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ προς τον ιρανικό λαό δεν μεταδόθηκε με εικόνα ή ήχο του ίδιου, αλλά ως γραπτή δήλωση που διαβάστηκε από την κρατική τηλεόραση. Κατά τον Αμερικανό υπουργό, αυτή η επιλογή ενισχύει την εκτίμηση της Ουάσιγκτον ότι ο νέος ηγέτης του Ιράν βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας και δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια.

Στο πρώτο αυτό μήνυμα, που μεταδόθηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υιοθέτησε σκληρή γραμμή, δηλώνοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά και ότι οι αμερικανικές βάσεις στην περιοχή θα συνεχίσουν να αποτελούν στόχο. Στο ίδιο κείμενο έκανε λόγο για συνέχιση της αντιπαράθεσης, για πιθανό άνοιγμα νέων μετώπων και για διεκδίκηση αποζημιώσεων από τους αντιπάλους του Ιράν.

Ωστόσο, η εικόνα για την κατάσταση της υγείας του δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη. Δύο ημέρες νωρίτερα, Ιρανός αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι μεν τραυματισμένος, αλλά ελαφρά, και συνεχίζει κανονικά να ασκεί τα καθήκοντά του. Αυτό σημαίνει ότι ο ισχυρισμός περί «παραμόρφωσης» προέρχεται από την αμερικανική πλευρά και δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Οι δηλώσεις Χέγκσεθ έρχονται σε μια συγκυρία ακραίας έντασης, λίγες ημέρες μετά την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ. Η ανάδειξή του είχε μεταδοθεί από διεθνή μέσα ως κομβική εξέλιξη για τη συνέχεια της ιρανικής πολιτικής γραμμής, με σαφή στήριξη από σκληροπυρηνικούς κύκλους και τους Φρουρούς της Επανάστασης.

