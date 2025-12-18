Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν

Οι χειμερινές εκπτώσεις 2026 αρχίζουν επίσημα τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, αμέσως μετά τις εορτές, και θα διαρκέσουν περίπου επτά εβδομάδες, μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η συμμετοχή των καταστημάτων είναι εθελοντική, αλλά όσες επιχειρήσεις προσφέρουν εκπτώσεις υποχρεούνται να αναγράφουν ευκρινώς τόσο την αρχική όσο και τη μειωμένη τιμή σε κάθε προϊόν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό εξασφαλίζει διαφάνεια και επιτρέπει στους καταναλωτές να ελέγχουν την πραγματική ωφέλεια των προσφορών.

