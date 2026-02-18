Χειμερινοί Ολυμπιακούς Αγώνες: Λυκόσκυλο εισέβαλλε σε πίστα σκι και έτρεχε δίπλα σε αθλήτριες! ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με τον Guardian, το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην πίστα του αντοχής στο Τεζέρο, με το τετράποδο να τρέχει πίσω από την Κροάτισσα Τένα Χάτζιτς, κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα του γυναικείου ομαδικού σπριντ

Χειμερινοί Ολυμπιακούς Αγώνες: Λυκόσκυλο εισέβαλλε σε πίστα σκι και έτρεχε δίπλα σε αθλήτριες! ΒΙΝΤΕΟ
18 Φεβ. 2026 23:57
Pelop News

Εξαιρετικά σπάνιο, αλλά ταυτόχρονα αξιολάτρευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (18/2) κατά τη διάρκεια ενός αγώνα σκι γυναικών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διοργανώνονται στην Ιταλία.

Με Ρογκαβόπουλο και τρεις του Προμηθέα οι κλήσεις του Σπανούλη για Μαυροβούνιο

Ο ήλιος έλαμπε στις ιταλικές Άλπεις και όλα έδειχναν πως πρόκειται για έναν κανονικό αγώνα σκι. Ωστόσο, ένας σκύλος που έμοιαζε με λύκο είχε διαφορετική άποψη.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media και έγινε γρήγορα viral ο σκύλος εισέβαλε στην πίστα και άρχισε να τρέχει με τη γλώσσα έξω πίσω από δύο γυναίκες σκιέρ λίγο πριν περάσουν την γραμμή τερματισμού.

«Μήπως έχω παραισθήσεις;»
Σύμφωνα με τον Guardian, το απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην πίστα του σκι αντοχής στο Τεζέρο, με τον σκύλο να τρέχει πίσω από την Κροάτισσα Τένα Χάτζιτς, κατά τη διάρκεια του προκριματικού αγώνα του γυναικείου ομαδικού σπριντ.

Το όνομα του σκύλου είναι Νάζγκουλ, ο οποίος ζει σε κοντινό ξενοδοχείο στο Τεζέρο.

Η Χάτζιτς περιέγραψε τη στιγμή της συνάντησής της με το λυκόσκυλο, λέγοντας: «Ήμουν σαν να έλεγα: “Μήπως έχω παραισθήσεις;” Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω, γιατί ίσως μπορούσε να μου επιτεθεί, να με δαγκώσει».

Η Κροάτισσα αθλήτρια, πίσω από την οποία έτρεξε ο σκύλος αντιμετώπισε το περιστατικό με ψυχραιμία. «Δεν είναι τόσο μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν διεκδικώ μετάλλια ή κάτι πολύ σημαντικό», δήλωσε. Ωστόσο προειδοποίησε: «Αν αυτό συνέβαινε στον τελικό, θα μπορούσε πραγματικά να κοστίσει σε κάποιον ένα μετάλλιο ή ένα πολύ καλό αποτέλεσμα».

Μάλιστα, ο ίδιος τερμάτισε λίγο μετά τις αθλήτριες, ενώ ο υπεύθυνος του αγώνα τον χρονομέτρησε σαν να έτρεχε και εκείνος στην χιονισμένη πίστα, γεγονός που χάρισε μοναδικές στιγμές γέλιου σε αθλήτριες, προπονητές και θεατές.

«Ήθελε απλώς παρέα»
Μετά το τέλος του αγώνα ο σκύλος οδήγηθηκε εκτός πίστας και τον παρέλαβε ο ιδιοκτήτης του. Οι ιδιοκτήτες του δύο χρονών Ναζγκούλ δήλωσαν ότι πιθανότατα αναζητούσε συντροφιά.

«Έκλαιγε σήμερα το πρωί περισσότερο από το συνηθισμένο, επειδή μας έβλεπε να φεύγουμε – και νομίζω ότι απλώς ήθελε να μας ακολουθήσει», ανέφερε ο ιδιοκτήτης του. «Πάντα αναζητά ανθρώπους».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Χειμερινοί Ολυμπιακούς Αγώνες: Λυκόσκυλο εισέβαλλε σε πίστα σκι και έτρεχε δίπλα σε αθλήτριες! ΒΙΝΤΕΟ
23:39 Βανδαλισμός ιστορικού γλυπτού στη Ρώμη: Έσπασαν τον χαυλιόδοντα του «Μικρού Ελέφαντα»
23:21 Αλβανία: Η μυστική ναυτική βάση του Χότζα μέσα σε βουνό, ΦΩΤΟ
22:43 Φωτήλας: «Ένα ακόμα βήμα για το Αίγιο και το Λιμάνι του!»
22:37 «Δεν αντέχω πια να μένω στο ίδιο σπίτι με κάποιον», αποκαλυπτική η Μαρία Μπακοδήμου
22:34 Με περίπατο ο Παναθηναϊκός στα ημιτελικά του Κυπέλλου
22:28 Βρετανία: Το πρώτο παιδί που έκανε επέμβαση επιμήκυνσης ποδιών, κέρδισε περίπου 3 εκατοστά
22:19 Καλιφόρνια: Νεκροί οι 8 από τους 9 αγνοούμενους σκιέρ
22:11 Έρχεται νέα κακοκαιρία: Πιθανή σπασμένη «γραμμή λαίλαπας» την Παρασκευή
22:09 Πάτρα: Τροχαίο στην Εθνική οδό με τραυματισμό δικυκλιστή, ΦΩΤΟ
22:05 Η μεγάλη κλήρωση ΛΟΤΤΟ
21:51 Ιράν: «Θωρακίζει» τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις υπό τον φόβο επίθεσης των ΗΠΑ, ΦΩΤΟ
21:41 «Έσβησε» ο γίγαντας της πυγμαχίας, Αλέξης Πεφάνης
21:31 «Σε αποχαιρετώ, αλλά δε σε ξεχνώ», ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Νικήτα Κακλαμάνη στην Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη
21:21 Ο Τσιτσιπάς με άνεση στους «8» του Qatar Open, ΒΙΝΤΕΟ
21:10 Π. Μαρινάκης: Τα εγκαίνια με πολύ κόσμο για το πολιτικό γραφείο του πατρινού Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο Ψυχικό, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Οπαδός πέταξε πατίνι και πέτυχε στο κεφάλι τον επόπτη!
20:50 Βιολάντα: Προφυλακιστέος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης
20:40 Μεξικό: Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε πάρκο
20:31 Τραγωδία στη Βάρη: Νεκροί δύο άνδρες που υπέστησαν ηλεκτροπληξία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ