Με Ρογκαβόπουλο και τρεις του Προμηθέα οι κλήσεις του Σπανούλη για Μαυροβούνιο

Συνολικά 17 παίκτες κλήθηκαν από τον Βασίλη Σπανούλη στην Εθνική για τα παιχνίδια με το Μαυροβούνιο το δεύτερο προκριματικό “παράθυρο” του FIBA World Cup 2027. Ανάμεσά τους ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που επιστρέφει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και οι Μπαζίνας, Καραγιαννίδης, Πλώτας του Προμηθέα.

Μπενίτεθ: Οι παίκτες δεν πρόκειται να παίξουν καλύτερα υπό πίεση, συναντήσαμε περισσότερα προβλήματα από όσα αναμέναμε

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΟΚ έχει εξής:

«Η Εθνική Ανδρών μπαίνει σε ρυθμό για το δεύτερο προκριματικό “παράθυρο” του FIBA World Cup 2027, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τους δύο αγώνες με το Μαυροβούνιο. Εντός έδρας, στη Sunel Arena την Παρασκευή 27/2 (19.00) και στην Ποντγκόριτσα τη Δευτέρα 2/3 (20.00). Ο Βασίλης Σπανούλης κάλεσε 17 παίκτες για την προετοιμασία που θα αρχίσει την ερχόμενη Δευτέρα, 23/2 με σταδιακή ένταξη των παικτών.

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:

‘Ονομα Ημ. Γέννησης Υψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι

Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 173 1149

Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG Ολυμπιακός 94 632

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 50 233

Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.10 C Αρης 39 197

Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.88 SG Παναθηναϊκός 36 305

Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/199 1.94 PG Ηρακλής 32 131

Βασίλης Χαραλαμπόπουλος 06/01/1997 2.02 F ΑΕΚ 23 91

Νίκος Ρογκαβόπουλος 27/06/2001 2.03 SF Παναθηναϊκός 22 168

Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F ΠΑΟΚ 16 73

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ 20/04/2005 2.10 PF Παναθηναϊκός 16 91

Δημήτρης Κακλαμανάκης 25/01/1994 2.06 C Περιστέρι 6 12

Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG Προμηθέας 5 6

Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Προμηθέας 5 12

Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 5 4

Ναζ Μήτρου – Λονγκ 03/08/1993 1.93 SG Νάπολι 4 35

Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 G Πανιώνιος 2 7

Νίκος Πλώτας 12/06/2004 1.96 G Προμηθέας».

