Χειμώνας με ρεκόρ βροχής: Στη Δυτική Ελλάδα τα μεγαλύτερα ύψη στην χώρα

Ως ένας από τους πιο βροχερούς χειμώνες των τελευταίων δεκαετιών καταγράφεται ο χειμώνας 2025–2026 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ανάλυση των στοιχείων για την περίοδο Δεκεμβρίου 2025 έως Φεβρουαρίου 2026 δείχνει ότι σε μεγάλο μέρος της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν ιδιαίτερα αυξημένες σε σχέση με τις κλιματικές τιμές των προηγούμενων ετών.

Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα μεγαλύτερα συνολικά ύψη βροχής καταγράφηκαν κυρίως στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου.

Οι περιοχές με τις περισσότερες βροχοπτώσεις

Το υψηλότερο συνολικό ύψος βροχής καταγράφηκε στον μετεωρολογικό σταθμό στα Θεοδώριανα Άρτας, όπου η βροχόπτωση έφτασε τα 1.580 χιλιοστά.

Πολύ υψηλά επίπεδα βροχόπτωσης σημειώθηκαν επίσης στη Μεγαλόχαρη Άρτας με 1.367 χιλιοστά, στο Ζωτικό Ιωαννίνων με 1.338 χιλιοστά και στη Σαμαριά – Ξυλόσκαλο Χανίων με 1.269 χιλιοστά.

Συνολικά έξι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν ύψος βροχής που ξεπέρασε τα 1.200 χιλιοστά, ενώ σε 40 σταθμούς το συνολικό ύψος βροχής κατά τη διάρκεια του χειμώνα ξεπέρασε τα 800 χιλιοστά.

Μεγάλες αποκλίσεις από τις κλιματικές τιμές

Η σύγκριση των στοιχείων με τις κλιματικές τιμές της περιόδου αναφοράς 2010–2019 δείχνει ότι σε πολλές περιοχές της χώρας οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά αυξημένες.

Σε αρκετούς σταθμούς της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις της τάξης του 100% έως 130%, γεγονός που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι ποσότητες βροχής ήταν υπερδιπλάσιες από τις κλιματικές τιμές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περιοχή του Μόρνου, όπου το συνολικό ύψος βροχής κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν περίπου 60% έως 70% υψηλότερο σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου αναφοράς.

Διαφορετική εικόνα στη νότια Ελλάδα

Αντίθετα, σε περιοχές της νότιας Ελλάδας και της Κρήτης οι βροχοπτώσεις κινήθηκαν κοντά ή και χαμηλότερα από τις κλιματικές τιμές.

Συνολικά, τα δεδομένα δείχνουν ότι ο χειμώνας 2025–2026 ήταν ιδιαίτερα υγρός σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ στις νότιες νησιωτικές περιοχές τα ύψη βροχής ήταν αισθητά πιο περιορισμένα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



