Χειμωνιάζει ο καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία από τα δυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως τη Δευτέρα, η πρόγνωση για την Πάτρα

Από τα δυτικά ξεκινά η νέα κακοκαιρία που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας έως και τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων.

Ήδη από τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες εκδηλώνονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας. Οι άνεμοι πνέουν έως 7 μποφόρ, κυρίως από νοτιοανατολικές διευθύνσεις.

Αναλυτική πρόγνωση

Σήμερα, Παρασκευή 17/10, οι βροχές θα πλήξουν το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και αργότερα την Εύβοια, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά.

Η θερμοκρασία κυμαίνεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με ελάχιστη στους 8°C στη Δυτική Μακεδονία και μέγιστη έως 25°C στα νότια νησιά.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με θερμοκρασίες από 12 έως 22 βαθμούς. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις.

Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού για την Πάτρα

Προειδοποιήσεις από τους μετεωρολόγους

Ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει την ανάγκη προσοχής σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο, όπου αναμένονται ισχυρά φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου. Από την Κυριακή, ένα νέο χαμηλό βαρομετρικό από τον κόλπο της Σύρτης θα προκαλέσει νέες βροχές στην ανατολική Ελλάδα.

ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΟΙ ΒΡΟΧΕΣ , ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ

✅Δεν έχει αλλάξει κάτι σχετικά με την εξέλιξη του καιρού. Σήμερα το βράδυ προς Παρασκευή προσοχή στα Βορειοδυτικά ( Κέρκυρα Παξοί και Ηπειρος ) καθώς και αύριο μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη δυτική Ελλάδα.… pic.twitter.com/A0Eq28qj4E — Theodoros Kolydas (@KolydasT) October 16, 2025

Αντίστοιχες εκτιμήσεις κάνει και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος αναφέρει ότι στα δυτικά αναμένονται μέχρι και 80 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ενώ δεν αποκλείονται θυελλώδεις νοτιάδες με ριπές έως 80 χλμ./ώρα.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει ότι η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Κυριακή και τη Δευτέρα, με εκτεταμένες βροχές σε Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, Βοιωτία και Αττική. Η θερμοκρασία, ωστόσο, θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα, φτάνοντας τοπικά τους 27–28°C στα νότια.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



