Επεισοδιακό περιστατικό τα ξημερώματα στην Κηφισιά

Χειροπέδες σε 72χρονο μάνατζερ μοντέλων μετά από καταδίωξη στα βόρεια προάστια
24 Φεβ. 2026 8:45
Pelop News

Στη σύλληψη, μετά από καταδίωξη τα ξημερώματα της Τρίτης , 72χρονου άνδρα, γνωστού μάνατζερ μοντέλων και καλλιτεχνών, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Το περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 03:00 στην περιοχή της Δροσιάς (Άγιος Στέφανος), όπου οι αστυνομικοί έκριναν ύποπτο ένα μικρού κυβισμού όχημα τύπου Smart και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ο 72χρονος αγνόησε το σήμα, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη περίπου 10 χιλιομέτρων, από τον Άγιο Στέφανο έως την Κηφισιά.

Η καταδίωξη έληξε στην οδό Λευκάδος στην Κηφισιά, όπου το όχημα ακινητοποιήθηκε. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Εναντίον Ζωής και Ιδιοκτησίας (ΤΔΕΕ) Κηφισιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση (παραβάσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας). Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για αυτόφωρο. Κατά τον έλεγχο του οχήματος δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Ο συλληφθείς είναι γνωστός στο κοινό από τη συμμετοχή του σε εκπομπές trash tv και εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα, συχνά συνοδευόμενος από νεαρές γυναίκες μοντέλα. Δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές, καθώς έχει εμπλακεί στο παρελθόν σε δικαστικές υποθέσεις σχετιζόμενες με τον χώρο του θεάματος και παρεμφερείς δραστηριότητες.

