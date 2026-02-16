Χειροπέδες στον πρόεδρο του Ιωνικού!

Ο πρόεδρος του Ιωνικού συνελήφθη καθώς παρενέβη στην προσπάθεια των αστυνομικών να συλλάβουν οπαδούς της ομάδας του μετά τα όσα έγιναν στο ματς Κηφισιά – ΟΦΗ.

Ο αγώνας της Κηφισιάς με τον ΟΦΗ στιγματίστηκε από επεισόδια τα οποία προκλήθηκαν από οπαδούς του Ιωνικού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ περίπου 20 οπαδοί του Ιωνικού εισέβαλαν στο γήπεδο της Νεάπολης και άρχισαν να πετούν καθίσματα στους αστυνομικούς. Τα όσα συνέβησαν είχαν ως συνέπεια τη διακοπή του αγώνα για μερικά λεπτά.

Στην προσπάθεια των αστυνομικών να συλληφθούν οπαδοί, παρενέβη ο πρόεδρος του Ιωνικού και συνελήφθη και αυτός μαζί με ακόμη δύο άτομα. Αναζητούνται ακόμη τρία άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Πηγή: sport24.gr

