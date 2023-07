Χειροτερεύει η κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις 

Τον Φεβρουάριο ο κόσμος συνταράχθηκε από τα νέα για την κατάσταση της υγείας του Μπρους Γουίλις.

Όπως είχε γίνει γνωστό ο αστέρας του κινηματογράφου πάσχει από μετωποκροταφική άνοια και θα αποσυρόταν για πάντα από το Χόλιγουντ.

Μετά από την ανακοίνωση η υγεία του ηθοποιού, που έχει πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως οι «Pulp Fiction», «Armageddon», «Die Hard» και «The Sixth Sense», επιδεινωνόταν συνεχώς, με συγγενείς και φίλους του να ενημερώνουν κατά καιρούς τον κόσμο για τις νεότερες εξελίξεις.

Μία από τις τελευταίες ενημερώσεις, ήρθαν από την πρώην σύντροφο του Μπρους Γουίλις, Μαρία Μπράβο, η οποία σύμφωνα με την Marca δήλωσε πως 68χρονος ηθοποιός απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από το ενδεχόμενο της ανάρρωσης.

«Γίνεται όλο και χειρότερα» ανέφερε η Μπράβο, που συμμετείχε σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, το «Global Gift Gala», όπου και μίλησε για την κατάσταση της υγείας του.

«Δεν είναι καλά. Μίλησα με τη γυναίκα του, με την Έμμα και δυστυχώς είναι μια ασθένεια που χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Του στέλνουμε πολλή ενέργεια και πολλή αγάπη» προσέθεσε η πρώην σύντροφος του ηθοποιού.

Ο Γουίλις και η Μπράβο, των οποίων η σχέση κράτησε δύο χρόνια, γνωρίστηκαν στα εγκαίνια ενός εστιατορίου, του Planet Hollywood, στις αρχές του 2000 και έμεναν μεταξύ του Λος Άντζελες και της Ισπανίας.

Sad news about the health of Bruce Willis 😔 https://t.co/P1YsYaSHP0

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) July 26, 2023