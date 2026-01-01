Χερσώνα: Τουλάχιστον 24 νεκροί από ουκρανικό πλήγμα με drone

Τοπικός διοικητής κατηγορεί το Κίεβο για σκόπιμη επίθεση σε αμάχους σε ξενοδοχείο και καφέ στο χωριό Χόρλι. Δεν υπάρχει άμεση επιβεβαίωση από ουκρανική πλευρά

01 Ιαν. 2026 13:25
Τουλάχιστον 24 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν σε πλήγμα με ουκρανικά drones στη Χερσώνα, σύμφωνα με τις αρχές που έχουν διορίσει οι ρωσικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ο Βλαντίμιρ Σάλντο, ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της επαρχίας Χερσώνα στη νότια Ουκρανία, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι τρία ουκρανικά drones έπληξαν το παραθαλάσσιο χωριό Χόρλι, κοντά στη χερσόνησο της Κριμαίας, όπου διεξάγονταν εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά. Το πλήγμα, όπως δήλωσε, σημειώθηκε σχεδόν τα μεσάνυχτα, μετά από πτήση αναγνωριστικού drone, και χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο ως «σκόπιμη επίθεση» εναντίον αμάχων. Πολλοί από τους παρευρισκόμενους κάηκαν ζωντανοί λόγω της πυρκαγιάς που προκλήθηκε.

Τοπικά φιλορωσικά μέσα δημοσίευσαν φωτογραφίες από κτίριο – ξενοδοχείο και καφέ – που υπέστη σοβαρές ζημιές, με εικόνες καμένων χώρων, ίχνη αίματος στο έδαφος και σώμα καλυμμένο με λευκό σεντόνι. Ρωσικά κρατικά πρακτορεία, επικαλούμενα την τοπική υπηρεσία του ρωσικού υπουργείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, μετέδωσαν ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 24 και οι τραυματίες 29 ή περισσότεροι από 50.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα ανέφερε σε ανάρτησή της ότι πέντε παιδιά διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ κατηγόρησε τις δυτικές χώρες που υποστηρίζουν την Ουκρανία για τις «τρομοκρατικές» ενέργειες του Κιέβου. Η πρόεδρος της ρωσικής Γερουσίας Βαλεντίνα Ματβιένκο καταδίκασε επίσης την επίθεση μέσω Telegram.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα το περιστατικό, ενώ ο ουκρανικός στρατός δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Η Χερσώνα αποτελεί μία από τις τέσσερις ουκρανικές επαρχίες που προσάρτησε η Ρωσία το 2022, κίνηση που έχει καταδικαστεί ως παράνομη από το Κίεβο και τις περισσότερες δυτικές χώρες.

