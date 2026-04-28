Χερσόνησος: Αγοράκι 5 χρονών υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μπήκε στο χειρουργείο

Το παιδί οικογένειας τουριστών από την Ολλανδία βρισκόταν σε πισίνα όταν τραυματίστηκε σοβαρά

28 Απρ. 2026 19:11
Pelop News

Στην Κρήτη δραματικές ώρες βιώνει μια οικογένεια τουριστών από την Ολλανδία που βρίσκεται για διακοπές, καθώς το 5χρονο παιδί τους τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου στη Χερσόνησο.

Το παιδί υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου αυτή την ώρα σύμφωνα με τον διοικητή του ιδρύματος Κώστα Δανδουλάκη υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Όμως συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδάκι, παραμένουν αδιευκρίνιστες.

