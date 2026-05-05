Χερσόνησος: Μάχη για τη ζωή του δίνει 40χρονος μετά το σοβαρό τροχαίο με πατίνι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο ένας 40χρονος μετά το σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Ο άνδρας έχασε τον έλεγχο, έπεσε πάνω σε τοίχο, χειρουργήθηκε στο κεφάλι και παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ.

05 Μάι. 2026 14:17
Pelop News

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ο 40χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι στη Χερσόνησο. Το ατύχημα σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, 2 Μαΐου, όταν ο άνδρας, κάτω από συνθήκες που ακόμη δεν έχουν αποσαφηνιστεί, έχασε τον έλεγχο του πατινιού και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε τοίχο.

Η σύγκρουση ήταν τόσο δυνατή, ώστε ο 40χρονος υπέστη βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι και χρειάστηκε άμεσα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του και η νοσηλεία του στη ΜΕΘ, όπου παραμένει υπό στενή παρακολούθηση.

Τα μέχρι τώρα δημοσιευμένα στοιχεία συγκλίνουν στο ότι ο άνδρας είναι αλλοδαπός και εργαζόταν στην περιοχή, ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές αναφορές ως προς την υπηκοότητά του σε επιμέρους δημοσιεύματα. Για αυτό το σημείο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πλήρως εναρμονισμένη δημόσια εικόνα στις διαθέσιμες πηγές.

Το νέο περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα σοβαρών ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια, την ώρα που η συζήτηση για τους κανόνες χρήσης τους, τα μέτρα προστασίας και τους κινδύνους στους δρόμους γίνεται όλο και πιο έντονη. Στην περίπτωση της Χερσονήσου, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον αποκλειστικά στην πορεία της υγείας του 40χρονου, που συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

