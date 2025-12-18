Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες

Χιλιάδες αγρότες από 27 χώρες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες διαμαρτύρονται για την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική και τη συμφωνία με Mercosur.

Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες
18 Δεκ. 2025 9:37
Pelop News

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέκλυσαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 τους δρόμους των Βρυξελλών, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την ευρωπαϊκή οργάνωση Copa-Cogeca και συγκέντρωσε εκπροσώπους από περισσότερες από 40 αγροτικές οργανώσεις 27 κρατών-μελών.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες και χωρίς σαφή κατεύθυνση. Παράλληλα, διαμαρτύρονται για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, θεωρώντας ότι αποτελεί κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η διασφάλιση εισοδήματος και ανταγωνιστικότητας, η απλοποίηση κανονισμών και η παροχή νομικής ασφάλειας στους παραγωγούς.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:36 Με τι καιρό θα κάνουμε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
10:35 Και η Ραφαέλα Κακαϊδή της ΝΕΠ στην Εθνική πόλο Νέων Γυναικών
10:34 Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Αγρίνιο, στο νοσοκομείο εγκαυματίας ΦΩΤΟ
10:30 «Παίρνει» πάνω του τον Οδοντωτό ο Κυρανάκης: Τι υποσχέθηκε στους Φαρμάκη, Ζαΐμη, Παπαδόπουλο και Ανδριόπουλο
10:26 Τα «έξυπνα» σνακ που οδηγούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
10:20 Που θα δείτε την κρίσιμη μάχη της ΑΕΚ με την Κραϊόβα
10:15 ΑΠΣ Πάτραι: «Το σωματείο μας δεν αποδέχεται, δεν δικαιολογεί και δεν συγκαλύπτει καμία μορφή βίας»
10:15 Κινητοποιήσεις αγροτών: Ωράρια αποκλεισμών και συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα, πού υπάρχουν μπλόκα
10:11 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:05 Άνοδος στις τιμές πετρελαίου λόγω γεωπολιτικών εντάσεων
10:04 Αγρίνιο: Τα όσα είπε ο 9χρονος για το «χορήγηση» φαρμάκου σε συμμαθητή, η απάντηση της διευθύντριας
9:59 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
9:53 Πυκνά φρύδια: Πως θα τα αποκτήσετε…στο σπίτι
9:50 Το ελληνικό νησί που χαρακτηρίζεται «λαμπρό παράδειγμα αλλαγής» από διεθνή ΜΜΕ
9:47 Εδεσσα: Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε γυναίκα από «φλεγόμενο» σπίτι
9:40 Παράσυρση νεαρής Αστυνομικού από ΙΧ στην Πάτρα
9:37 Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες
9:29 Νέα ωκεανογραφική αποστολή στη Σαντορίνη: Εστίαση στο σεισμικό σμήνος του 2025
9:24 Αγρότης μόνος.. σε μπλόκο στην Αμοργό ΦΩΤΟ
9:21 Τέλη Κυκλοφορίας 2026: Εκπνέει η προθεσμία, κλιμακωτά πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ