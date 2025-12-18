Χιλιάδες αγρότες με τρακτέρ στις Βρυξέλλες

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέκλυσαν από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025 τους δρόμους των Βρυξελλών, ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την ευρωπαϊκή οργάνωση Copa-Cogeca και συγκέντρωσε εκπροσώπους από περισσότερες από 40 αγροτικές οργανώσεις 27 κρατών-μελών.

Οι διαδηλωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στις προτάσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) μετά το 2027, τις οποίες χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες και χωρίς σαφή κατεύθυνση. Παράλληλα, διαμαρτύρονται για την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Mercosur, θεωρώντας ότι αποτελεί κίνδυνο για την ανταγωνιστικότητα και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η διασφάλιση εισοδήματος και ανταγωνιστικότητας, η απλοποίηση κανονισμών και η παροχή νομικής ασφάλειας στους παραγωγούς.

