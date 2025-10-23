Χημικά και ένταση στο Μεταξουργείο: Επεισόδια στην κινητοποίηση εκπαιδευτικών για τις συγχωνεύσεις τμημάτων ΒΙΝΤΕΟ

Ένταση επικράτησε το πρωί της Πέμπτης έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, όπου εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για τις συγχωνεύσεις σχολικών τμημάτων. Η αστυνομία απάντησε με χημικά και κρότου λάμψης.

23 Οκτ. 2025 12:46
Pelop News

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης (23/10) έξω από το κτίριο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Μεταξουργείο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών που αντιδρούν στις συγχωνεύσεις 15 τμημάτων σε 12 σχολεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης για να διαλύσουν τη συγκέντρωση, με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.

Οι εκπαιδευτικοί είχαν κηρύξει στάση εργασίας, καλώντας σε συστράτευση Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΛΜΕ, γονείς και δημοτικές αρχές. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται η απόσυρση των συγχωνεύσεων, η πρόσληψη αναπληρωτών και η κατάργηση της διάταξης περί “παρακώλυσης”, την οποία χαρακτηρίζουν «παρεμπόδιση της συνδικαλιστικής δράσης».
