Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας προκαλεί η κακοκαιρία, με χιονοπτώσεις, παγετό, φερτά υλικά και κατολισθήσεις να δυσχεραίνουν ή να διακόπτουν την κυκλοφορία σε κρίσιμα σημεία.

12 Ιαν. 2026 11:59
Pelop News

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο της Αχαΐα και της Αιτωλοακαρνανία λόγω χιονόπτωσης, παγετού και έντονων καιρικών φαινομένων, με την κυκλοφορία να διεξάγεται κατά τόπους μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών μέσων.

Στην Αχαΐα, εξαιτίας χιονόπτωσης και χαμηλών θερμοκρασιών, η κυκλοφορία γίνεται με δυσχέρεια και αποκλειστικά με αλυσίδες στις εξής οδικές αρτηρίες:

– Ε.Ο. Καλαβρύτων – Διακοπτού
– Ε.Ο. Καλαβρύτων – Αιγίου (μέσω Πτέρης)
– Ε.Ο. Καλαβρύτων – Πατρών (μέσω Χαλανδρίτσας)
– Ε.Ο. Καλαβρύτων – Κλειτορίας (μέσω Πριολίθου και Λουσών)

Παράλληλα, στην παραλιακή δημοτική οδό της Ποροβίτσα Ακράτας, στο ύψος καταστήματος με διακριτικό τίτλο «Σκαραβαίος», η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσχέρεια λόγω φερτών υλών στο οδόστρωμα.

Με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων γίνεται επίσης η κίνηση των οχημάτων στην επαρχιακή οδό που συνδέει την Περιστέρα Ακράτας με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, καθώς και στο υπόλοιπο ορεινό δίκτυο και εντός των τοπικών κοινοτήτων Περιστέρας και Ζαρούχλα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, κατολίσθηση και υποχώρηση τμήματος του οδοστρώματος σημειώθηκε στη Γέφυρα Βέργας – Αλευράδα Βάλτου, στο ρεύμα προς τη Γέφυρα Τατάρνας. Για λόγους ασφαλείας, η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Γέφυρας Βέργας – Γέφυρας Τατάρνας, στο τμήμα Αλευράδα – διασταύρωση Τρικλίνου, με την κίνηση να διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριας οδού και κατάλληλη σήμανση από το Αστυνομικό Τμήμα Εμπεσού.

Επιπλέον, στο 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Θέρμο – Διάσελο Θέρμου, λόγω έντονης βροχόπτωσης και υπερχείλισης αρδευτικού καναλιού, η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, με τη διέλευση να γίνεται από παράπλευρη χωμάτινη οδό.

Τέλος, στην επαρχιακή οδό Καλλιθέα – Προυσός, από το 12ο έως το 18ο χιλιόμετρο, η κυκλοφορία διεξάγεται με αλυσίδες λόγω χιονόπτωσης και παγετού. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας έχει ήδη ενημερωθεί, ενώ οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

