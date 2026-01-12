Χιόνια σε Αχαΐα και Ορεινή Ναυπακτία: Λευκό σκηνικό σε Καλάβρυτα και ορεινά Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ

Το κύμα κακοκαιρίας και ψύχους έκανε αισθητή την παρουσία του και στη Δυτική Ελλάδα, φέρνοντας χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές της Αχαΐας και της Αιτωλοακαρνανίας. Προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά στα ορεινά.

Χιόνια σε Αχαΐα και Ορεινή Ναυπακτία: Λευκό σκηνικό σε Καλάβρυτα και ορεινά Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ
12 Ιαν. 2026 11:16
Pelop News

Στα «λευκά» ντύθηκαν ορεινές περιοχές της Αχαΐα και της Αιτωλοακαρνανία, καθώς το κύμα ψύχους που πλήττει τη χώρα έφερε χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε στην περιοχή των Καλάβρυτα, τόσο εντός της πόλης όσο και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, δημιουργώντας χειμωνιάτικο σκηνικό και αυξημένη κίνηση επισκεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε ορισμένα σημεία απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Σημαντική ποσότητα χιονιού έπεσε και στην Ορεινή Ναυπακτία από το βράδυ του Σαββάτου, με τις συνθήκες να καθιστούν απαραίτητο τον σωστό εξοπλισμό για όσους κινούνται προς τα ορεινά χωριά της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε υψόμετρα.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:49 Χρυσές Σφαίρες 2026: Αναστάτωση από φωτιά στην αίθουσα Τύπου ΒΙΝΤΕΟ
12:43 Συναγερμός στην Πάτρα: Γυναίκα απειλεί να πέσει από ταράτσα – Στο σημείο αστυνομία, πυροσβεστική και ψυχολόγοι
12:42 Αυτός είναι ο αντικαταστάτης του Λεμπέση στον ΝΟΠ
12:38 Εργατικό Κέντρο Πάτρας: «Εμπαιγμός» η ανακοίνωση ΣΕΒΙΠΑ για ιατρείο στη ΒΙΠΕ – Ζητά Κέντρο Υγείας και ΕΚΑΒ
12:33 ΙΟΒΕ: Σταθερό οικονομικό κλίμα με βελτίωση της εμπιστοσύνης
12:32 Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ
12:28 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλείνει μέσα Φεβρουαρίου η Εξεταστική – Σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για μάρτυρες και διαφάνεια
12:27 Η πρώτη αντίδραση Χριστοδουλίδη μετά την παραίτηση Χαραλάμπους
12:23 Χατζηδάκης προς αγρότες: «Ο διάλογος δεν μπορεί να περιμένει» – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής από το Μαξίμου
12:18 Γαλλία: Τουρίστες εκτός Ευρώπης θα πληρώνουν ακριβότερα στα μουσεία
12:15 «Νέα Δυτική Ελλάδα»: Στήριξη στο Σπίτι του Χαμόγελου του Παιδιού στην Τέμενη Αιγίου
12:11 Λιβαθηνός: “Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι με τον Ερμή”
12:09 Θάνατος 17χρονου στις Σέρρες: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για πιθανές παραλείψεις κρατικών φορέων
12:04 Μέτωπο αντίδρασης στην Πάτρα για τις Σχολικές Επιτροπές: Κινητοποίηση και κλιμάκωση ενάντια στο νομοσχέδιο ΦΩΤΟ
12:03 Γερμανία: Δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων στην Φρανκφούρτη ΒΙΝΤΕΟ
11:59 Χιόνια, παγετός και κατολισθήσεις σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
11:56 Διήμερο παγωνιάς πριν την απότομη αλλαγή: Χιόνια και τσουχτερό κρύο έως την Τρίτη – Ο χάρτης των χιονοπτώσεων
11:54 Με το «δεξί» στο 2026 οι άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ
11:51 Θεσμική ασπίδα για τα παιδιά: Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας – Γρ. Αλεξόπουλος: «Κανένα παιδί δεν πρέπει να μένει αβοήθητο»
11:47 Σε ανοδικό έδαφος κινείται το Χρηματιστήριο της Αθήνας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ