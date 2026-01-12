Χιόνια σε Αχαΐα και Ορεινή Ναυπακτία: Λευκό σκηνικό σε Καλάβρυτα και ορεινά Αιτωλοακαρνανίας ΒΙΝΤΕΟ

Στα «λευκά» ντύθηκαν ορεινές περιοχές της Αχαΐα και της Αιτωλοακαρνανία, καθώς το κύμα ψύχους που πλήττει τη χώρα έφερε χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, έντονη χιονόπτωση σημειώθηκε στην περιοχή των Καλάβρυτα, τόσο εντός της πόλης όσο και στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, δημιουργώντας χειμωνιάτικο σκηνικό και αυξημένη κίνηση επισκεπτών. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε ορισμένα σημεία απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Σημαντική ποσότητα χιονιού έπεσε και στην Ορεινή Ναυπακτία από το βράδυ του Σαββάτου, με τις συνθήκες να καθιστούν απαραίτητο τον σωστό εξοπλισμό για όσους κινούνται προς τα ορεινά χωριά της περιοχής.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις, καθώς οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο παγετός ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, κυρίως σε υψόμετρα.

