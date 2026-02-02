Χιόνια στον Έβρο: Νωρίτερα λουκέτο στα σχολεία σε Ορεστιάδα και Διδυμότειχο

Σε αναστολή ή πρόωρη ολοκλήρωση της λειτουργίας σχολικών μονάδων προχώρησαν οι δήμοι της βόρειας περιοχής του Έβρου, λόγω της έντονης χιονόπτωσης και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή Ορεστιάδας και έπειτα από αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών αλλά και σχετικές υποδείξεις της Τροχαίας, με απόφαση του δημάρχου Διαμαντής Παπαδόπουλος αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Δημοτικές Ενότητες Τριγώνου και Κυπρίνου, καθώς και στη Δημοτική Κοινότητα Ριζίων, μετά το πέρας της τέταρτης διδακτικής ώρας.

Παράλληλα, για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν τα δημοτικά και ιδιωτικά Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα ΚΔΑΠ ΑμεΑ, καθώς και όλες οι μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον Δήμο Ορεστιάδας.

Αντίστοιχα, στον Δήμο Διδυμότειχου τα μαθήματα ολοκληρώνονται νωρίτερα στις σχολικές μονάδες, λόγω της έντονης χιονόπτωσης. Όπως έγινε γνωστό, ο δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά των μαθητών που διαμένουν σε απομακρυσμένους οικισμούς.

Την ίδια ώρα, κλειστές παρέμειναν σήμερα οι σχολικές μονάδες στους οικισμούς Μεγάλου Δερείου, Ρούσσας, Σιδηροχωρίου και Σιδηρού, στον Δήμο Σουφλίου, εξαιτίας των χιονοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή.

Οι δημοτικές αρχές παρακολουθούν διαρκώς την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση, ανάλογα με την πορεία του χιονιού και της θερμοκρασίας.

