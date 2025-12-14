Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων – Πρωτοχρονιά 2025

Μαγική Βραδιά Πρωτοχρονιάς στο Chalet του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων με ζωντανή εμφάνιση της Ηρώς

14 Δεκ. 2025 9:58
Pelop News

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων υποδέχεται το νέο έτος με μια ξεχωριστή, γιορτινή εκδήλωση στις εγκαταστάσεις του, στους πρόποδες του Χελμού. Την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, το ζεστό και φιλόξενο chalet μας, θα φιλοξενήσει μία μοναδική live μουσική βραδιά με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Ηρώ, προσφέροντας στους επισκέπτες μία ανεπανάληπτη εορταστική εμπειρία.

Η Ηρώ, με τη χαρακτηριστική ζεστή φωνή της και τη ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες από την προσωπική της δισκογραφία, αλλά και διασκευές γνωστών ελληνικών και ξένων τραγουδιών, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Η μαγική αυτή πρωτοχρονιάτικη βραδιά, αναμένεται να αποτελέσει μία ξεχωριστή εμπειρία για όσους βρεθούν στο βουνό, αφού θα έχουν την ευκαιρία να υποδεχτούν το νέο χρόνο τραγουδώντας, με θέα το χιονισμένο τοπίο του Χελμού. Η μουσική, σε συνδυασμό με το ζεστό περιβάλλον του chalet και το μαγευτικό φυσικό σκηνικό, υπόσχεται μια γιορτή που θα μείνει αξέχαστη.

Dinner & Drinks

Ώρα προσέλευσης: 21:00
Έναρξη εκδήλωσης: 22:00
Πληροφορίες & Κρατήσεις: +30 6970 104625 (Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-13:00)
Email: chalet@kalavritaski.gr

