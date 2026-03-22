Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων: Τα χιόνια έφεραν αύξηση επισκεψιμοτητας ΦΩΤΟ

Την ώρα που, πριν από λίγες ημέρες, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ετοιμαζόταν να ρίξει αυλαία στη φετινή χειμερινή σεζόν, τα χιόνια που έπεσαν στις αρχές της εβδομάδας έδωσαν παράταση ζωής στις εγκαταστάσεις.

Το φρέσκο χιόνι έδωσε την ευκαιρία στους υπευθύνους να διατηρήσουν το χιονοδρομικό σε λειτουργία όχι μόνο για αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά σίγουρα και για το επόμενο (28-29/3).

Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, θα φανεί πότε θα ολοκληρωθεί η σεζόν για τους σκιέρ. Ωστόσο, το βέβαιο είναι ότι αυτό το Σαββατοκύριακο η επισκεψιμότητα χτύπησε «κόκκινο».

Αρκούν οι φωτογραφίες από την εικόνα στο πάρκινγκ για να διαπιστώσει κανείς πόσοι φίλοι του χιονιού βρέθηκαν στο βουνό.

