Χιονοδρομικό: Το υπουργείο Τουρισμού… έριξε τα Καλάβρυτα

Εκτός έμεινε ο φάκελος από τη β΄ φάση στο πρόγραμμα «Ορεινός Τουρισμός»

Υπομονή θα χρειαστεί να κάνουν χιλιάδες σκιέρ του για να γίνει νέα αναβάθμιση στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων