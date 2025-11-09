Χιονοδρομικό: Το υπουργείο Τουρισμού… έριξε τα Καλάβρυτα
Εκτός έμεινε ο φάκελος από τη β΄ φάση στο πρόγραμμα «Ορεινός Τουρισμός»
Χωρίς να το θέλει, το υπουργείο Τουρισμού φαίνεται πως «έριξε» -τουλάχιστον προς το παρόν- τα Καλάβρυτα, καθώς ο τρόπος διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων στέρησε από το Χιονοδρομικό Κέντρο της περιοχής τη δυνατότητα να προχωρήσει στη δεύτερη φάση των έργων εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών του.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Πελοποννήσου», η διοίκηση του Χιονοδρομικού Κέντρου υπέβαλε εγκαίρως φάκελο στο πρόγραμμα «Ορεινός Τουρισμός», το οποίο εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στοχεύει στην αναβάθμιση και βελτίωση του ορεινού τουριστικού προϊόντος και των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας.
Ο φάκελος του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων προέβλεπε έργα συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούσαν σημαντικές παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού – τη β΄ φάση, δηλαδή, μετά τα έργα που ολοκληρώθηκαν τον περασμένο χειμώνα και επικεντρώθηκαν κυρίως στη βελτίωση των αναβατήρων.
Αλλωστε, χάρη σε εκείνη την αναβάθμιση, το Κέντρο σημείωσε ρεκόρ επισκεψιμότητας την προηγούμενη σεζόν.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η πρόταση του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων προέβλεπε, μεταξύ άλλων:
-Την εγκατάσταση mountain coaster. Πρόκειται για ένα τρενάκι-αναβατήρα αναψυχής που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, προσφέροντας δραστηριότητες και εκτός χειμερινής περιόδου.
-Την τοποθέτηση ενός επιπλέον αναβατήρα για πρόσβαση στις ψηλότερες κορυφές.
-Την ανέγερση νέου κτιρίου στην είσοδο του Χιονοδρομικού Κέντρου, συνολικής έκτασης 1.200τ.μ., το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες υποδοχής και εξυπηρέτησης επισκεπτών.
Δυστυχώς, το συνολικό κονδύλι των 50 εκατομμυρίων ευρώ που διέθετε το πρόγραμμα εξαντλήθηκε εξ ολοκλήρου στις πέντε πρώτες εγκεκριμένες προτάσεις, αφήνοντας το έργο των Καλαβρύτων εκτός χρηματοδότησης.
Οπως φαίνεται, το υπουργείο Τουρισμού δεν υπολόγισε σωστά το ύψος των απαιτούμενων πόρων, ώστε να ενταχθούν περισσότερα ώριμα έργα, ανάμεσά τους και εκείνο του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων.
Ο ΑΓΡΙΟΣ ΣΤΗΝ «Π»
Η «Πελοπόννησος» ζήτησε σχόλιο από τον διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου, Αλέξη Αγριο, ο οποίος διαθέτει πολυετή εμπειρία σε αντίστοιχα έργα.
Ο κ. Αγριος δήλωσε: «Ως έκτο χιονοδρομικό κέντρο στη σειρά, υποβάλαμε πλήρη και ώριμο φάκελο, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορούσε την αναβάθμιση χιονοδρομικών κέντρων της χώρας. Η διαδικασία είχε προβλεφθεί να εξελιχθεί με τη λογική “first in, first out”, γεγονός που στέρησε από το ώριμο έργο μας τη δυνατότητα ένταξης, παρότι ήταν απόλυτα έτοιμο να ξεκινήσει άμεσα.
Παρά τη σχετική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούσαν μόνο για πέντε χιονοδρομικά κέντρα, με αποτέλεσμα το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων να μείνει πρώτο επιλαχόν.
Παρότι κινηθήκαμε ταχύτατα και με πλήρη τεκμηρίωση, φτάσαμε στο σήμερα χωρίς έγκριση, ενώ από τα πέντε πρώτα εγκεκριμένα έργα, μόλις δύο έχουν κατορθώσει να απορροφήσουν τους διαθέσιμους πόρους, εξαιτίας καθυστερήσεων και ελλείψεων ωριμότητας. Ετσι, χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη της ορεινής ζώνης και της ευρύτερης περιοχής των Καλαβρύτων.
Είναι απογοητευτικό να βλέπουμε ώριμα και ρεαλιστικά έργα να μένουν εκτός, ενώ εγκρίνονται άλλες προτάσεις που δύσκολα θα υλοποιηθούν, με κίνδυνο οι πόροι να επιστραφούν αδιάθετοι.
Θέλω, ωστόσο, να υπογραμμίσω την προσωπική ενασχόληση και το έμπρακτο ενδιαφέρον τόσο του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας όσο και του δημάρχου Καλαβρύτων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων και την ένταξη του δικού μας επενδυτικού σχεδίου.
Είναι θετικό ότι η ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού δείχνει πλέον ενεργό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού στη χώρα μας. Χρειάζεται, όμως, ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση των πόρων, ώστε να επιβραβεύονται τα ώριμα και τεκμηριωμένα έργα που μπορούν να αποδώσουν άμεσα, φέρνοντας πραγματική ανάπτυξη και προοπτική στις τοπικές κοινωνίες».
Αυτό που ελπίζουν οι ιθύνοντες του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων είναι να βγει σύντομα ένα άλλο πρόγραμμα χρηματοδότησης για ορεινούς προορισμούς που θα διαθέτει αρκετά ικανοποιητικό προϋπολογισμό, με στόχο να ενταχθεί ο φάκελος που είναι ήδη έτοιμος από την πλευρά των ανθρώπων της διοίκησης του Χιονοδρομικού.
