Χιονοπτώσεις σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία: Σε ποια σημεία είναι υποχρεωτικές οι αλυσίδες

Την ίδια ώρα, τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα έκαναν την εμφάνισή τους σε μεγάλο μέρος της Ευρυτανίας, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας, λόγω της χιονόπτωσης η κίνηση διεξάγεται με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε εκτεταμένα τμήματα του οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική στα εξής σημεία:

Στην Εθνική Οδό Καρπενησίου – Αγρινίου, από το 5ο έως το 10ο χιλιόμετρο (θέση Μπαγασάκι).

Στην Παλαιά Εθνική Οδό Καρπενησίου – Λαμίας, από το 5ο έως το 8ο χιλιόμετρο (Ράχη Τυμφρηστού).

Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Κρικέλλου – Δομνίστας, από το 12ο έως το 24ο χιλιόμετρο.

Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Φουρνά – Καρδίτσας, από το 12ο έως το 48ο χιλιόμετρο.

Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Στενώματος – Δομιανών, από το 8ο έως το 35ο χιλιόμετρο.

Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Φιδακίων – Αγίας Βλαχέρνας, από το 8ο έως το 33ο χιλιόμετρο.

Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Χιονοδρομικού Κέντρου, από το 6ο έως το 13ο χιλιόμετρο.

Στην Επαρχιακή Οδό Καρπενησίου – Προυσού – Αγρινίου, από το 35ο έως το 45ο χιλιόμετρο.

Στην Εθνική Οδό Καρπενησίου – Λαμίας, από το 6ο έως το 8ο χιλιόμετρο (σήραγγα Τυμφρηστού).

Στη Φθιώτιδα, στον δρόμο Λαμίας – Καρπενησίου, από το 59ο έως το 65ο χιλιόμετρο, στην περιοχή του Τυμφρηστού.

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ότι, λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών, είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες στο σύνολο του οδικού δικτύου των νομών Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.

