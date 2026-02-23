Χιονοθύελλα «εφιάλτης» στη Νέα Υόρκη: Ακυρώσεις πτήσεων και απαγόρευση μετακινήσεων ΒΙΝΤΕΟ

Στο επίκεντρο μιας από τις ισχυρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων ετών, βρίσκεται η Νέα, Υόρκη με τις Αρχές να προειδοποιούν για χιονοπτώσεις που ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 60 εκατοστά και για συνθήκες που μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνες για τη ζωή.

Conditions in Downtown Brooklyn are deteriorating by the minute. ❄️💨 The wind is picking up and visibility is starting to fade. We’re not at a total whiteout yet, but we’re headed there fast. Blizzard warning is in effect and the 9 PM travel ban is looming. Get where you’re… pic.twitter.com/o6h3F1d4xr — ChaseWithHam (@Ham_BklynWx) February 22, 2026

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει εκδώσει προειδοποίηση χιονοθύελλας για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των πέντε δημοτικών διαμερισμάτων της πόλης και του Λονγκ Άιλαντ.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για χιονόπτωση με ένταση έως και 5 εκατοστά ανά ώρα, σε συνδυασμό με ριπές ανέμου που ενδέχεται να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα δημιουργώντας συνθήκες μηδενικής ορατότητας.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων λόγω της κακοκαιρίας

Οι μετακινήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί δραματικά. Στα μεγάλα αεροδρόμια της πόλης (JFK, LaGuardia και Newark) έχουν ακυρωθεί πάνω από 3.000 πτήσεις, ενώ δεκάδες χιλιάδες επιβάτες αντιμετωπίζουν σοβαρές καθυστερήσεις.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρείες προχώρησαν σε προληπτικές ακυρώσεις, καθώς η καταιγίδα αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Συστάσεις για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, δήλωσε ότι οι προβλέψεις αναθεωρήθηκαν δραματικά μέσα σε λίγες ώρες, με την πόλη να ενισχύει άμεσα τα σχέδια αντιμετώπισης. Περισσότερα εκχιονιστικά μηχανήματα και συνεργεία έχουν τεθεί σε επιφυλακή, ενώ αξιοποιούνται ψηφιακά εργαλεία για τον καθαρισμό στάσεων λεωφορείων και διαβάσεων.

Blizzard life ❄️❄️❄️ New York City pic.twitter.com/0rTH6JTvuI — New York City Kopp (@NYCkopp) February 23, 2026

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μη απαραίτητη μετακίνηση. Ο συνδυασμός πυκνής χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων ενδέχεται να προκαλέσει πτώσεις δέντρων και καλωδίων ηλεκτροδότησης, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκτεταμένων διακοπών ρεύματος.

