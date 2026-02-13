Χίος: Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις του 2025

Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για επιχειρήσεις Χίου από πυρκαγιές 2025

Χίος: Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις του 2025
13 Φεβ. 2026 9:13
Pelop News

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου και Αυγούστου 2025.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 9336/09.02.2026, ΦΕΚ Β’ 571), σε συνεργασία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ και της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (πρώτη φάση) Καλούνται επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, που λειτουργούν νόμιμα σε πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Χίου (βάσει οριοθετήσεων) και έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πυρκαγιών. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Διάρκεια υποβολής Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2026.

Δομή του σχήματος ενίσχυσης Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις:

  • Πρώτη φάση (τρέχουσα): Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (χωρίς χορήγηση ενίσχυσης ακόμα).
  • Δεύτερη φάση (μετά τις 26/02/2026): Θα εκδοθεί νέα ΚΥΑ με τους όρους υπαγωγής, τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενίσχυσης (επιχορήγηση), την ένταση της στήριξης, τη διαδικασία χορήγησης και λοιπά ζητήματα.

Η διαδικασία στοχεύει στην ταχεία και στοχευμένη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα κλάδων όπως τουρισμός και εστίαση, που επλήγησαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:47 Νέα Μάκρη: Κατέρρευσε κολώνα φωτισμού στο κέντρο – Ζημιές σε αυτοκίνητο, γλίτωσε πεζός από τύχη
11:45 Οι «μικροί» του Ατλάντα τα βάζουν με ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και Αστέρα Τρίπολης
11:38 Έφυγε ο Αριστείδης Μανωλάκος – Σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ
11:36 Τι είπε η Τζους Ευείδη για την ηλικία της και τους…ρόλους
11:30 Αιτωλοακαρνανία: Κατολίσθηση στο Κατάφουρκο έκλεισε την παλαιά Εθνική Οδό – Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις ΦΩΤΟ
11:30 ΕΝΦΙΑ: Εκπνέει η προθεσμία για την μείωση στα ασφαλισμένα ακίνητα
11:23 Πάτρα: Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο
11:22 Χρυσός: Ανακάμπτει με άνοδο έως 1,5% μετά το χθεσινό sell-off
11:19 Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση κυκλώματος διαρρηκτών Συλλήψεις μετά από μεγάλη αστυνομική έρευνα
11:16 Χρηματιστήριο: Έντονες πιέσεις με απώλειες άνω του 1% με το «καλημέρα»
11:13 Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Φεβρουαρίου
11:11 Ο ΝΟΠ αναχώρησε πάνοπλος για τη Χίο
11:04 Πιερία: Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 48χρονου σε φλεγόμενο όχημα – Στο μικροσκόπιο νέα ευρήματα
11:04 Η «Φλόγα» για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού καρκίνου, οι αριθμοί και η δράση στην Πάτρα
11:03 Καταδίωξη και χειροπέδες στο Καματερό
11:00 Ναύπακτος: Αδειες με υπογραφές ανύπαρκτων υπαλλήλων, άκυρες πάνω από 100 μεταβιβάσεις
10:55 Αμερική: Ο Τραμπ ακυρώνει επιστημονικό κείμενο για την κλιματική κρίση, πως επηρεάζει τα ΙΧ
10:51 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ποιες «παγίδες» στις προσυμπληρωμένες να προσέξετε, πώς να γλιτώσετε έξτρα φόρους και πρόστιμα
10:48 Οδοντωτός: Πρωινή επιθεώρηση με νέα πτώση βράχων στη γραμμή ΦΩΤΟ
10:44 Καρυστιανού: «Εθνική διπλωματική ήττα» η υποδοχή Μητσοτάκη στην Τουρκία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ