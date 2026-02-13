Χίος: Άνοιξε η πλατφόρμα myBusinessSupport για τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις του 2025

Σε λειτουργία τέθηκε από χθες, Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026, η ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις της Περιφερειακής Ενότητας Χίου που υπέστησαν οικονομικές απώλειες λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου και Αυγούστου 2025.

Η πρωτοβουλία προέρχεται από κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ 9336/09.02.2026, ΦΕΚ Β’ 571), σε συνεργασία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποστήριξη της ΑΑΔΕ και της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση (πρώτη φάση) Καλούνται επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, που λειτουργούν νόμιμα σε πληγείσες περιοχές της Π.Ε. Χίου (βάσει οριοθετήσεων) και έχουν υποστεί οικονομικές απώλειες ως έμμεση συνέπεια των πυρκαγιών. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport, με χρήση κωδικών TAXISnet.

Διάρκεια υποβολής Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι και την 26η Φεβρουαρίου 2026.

Δομή του σχήματος ενίσχυσης Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις:

Πρώτη φάση (τρέχουσα): Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (χωρίς χορήγηση ενίσχυσης ακόμα).

(τρέχουσα): Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (χωρίς χορήγηση ενίσχυσης ακόμα). Δεύτερη φάση (μετά τις 26/02/2026): Θα εκδοθεί νέα ΚΥΑ με τους όρους υπαγωγής, τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενίσχυσης (επιχορήγηση), την ένταση της στήριξης, τη διαδικασία χορήγησης και λοιπά ζητήματα.

Η διαδικασία στοχεύει στην ταχεία και στοχευμένη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα κλάδων όπως τουρισμός και εστίαση, που επλήγησαν έντονα από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2025.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



