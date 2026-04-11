Χίος: «Κλείδωσε» ο ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο παρά την ένταση και τους τραυματισμούς

Τέλος στην αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών μπήκε στη Χίο, καθώς αποφασίστηκε οριστικά ότι ο φετινός ρουκετοπόλεμος στον Βροντάδο θα γίνει κανονικά το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Η απόφαση επιβεβαιώθηκε το πρωί του Σαββάτου, βάζοντας σε εφαρμογή τον τελικό σχεδιασμό για τη διεξαγωγή του εθίμου, παρά το βαρύ κλίμα που είχε δημιουργηθεί μετά τους πρόσφατους τραυματισμούς κατά την κατασκευή ρουκετών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 18:00 θα πραγματοποιηθεί η κοινή παρέλαση των συνεργείων του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας Ερειθιανής, με αφετηρία το Πετροκάραβο, κίνηση που σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης του εθίμου. Στη συνέχεια, τα συνεργεία θα μεταβούν στα σημεία ρίψης, ώστε να ολοκληρωθεί η προετοιμασία για τη βραδιά της Ανάστασης.

Για τη φετινή διεξαγωγή έχουν προβλεφθεί συγκεκριμένες παύσεις στις ρίψεις, με στόχο να διευκολυνθεί η ασφαλής μετακίνηση των πιστών προς τις δύο ενορίες. Σύμφωνα με τα τοπικά δημοσιεύματα, διακοπή θα γίνει από τις 22:30 έως τις 23:00, ενώ νέα παύση έχει προγραμματιστεί και στις 00:15, ώστε να εξυπηρετηθεί η προσέλευση του κόσμου στις εκκλησίες.

Η εξέλιξη αυτή επιχειρεί να απαντήσει, έστω εν μέρει, στις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για την ασφάλεια του εθίμου, σε μια χρονιά που η συζήτηση γύρω από τον ρουκετοπόλεμο ήταν πιο φορτισμένη από κάθε άλλη φορά.

Το ατύχημα που άλλαξε το κλίμα

Οι τελευταίες ημέρες στη Χίο ήταν σημαδεμένες από το σοβαρό ατύχημα που σημειώθηκε σε χώρο κατασκευής ρουκετών στον Βροντάδο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε νεαροί, εκ των οποίων οι τέσσερις χρειάστηκε να παραμείνουν για νοσηλεία, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Άλλες αναφορές έκαναν λόγο για ακόμη μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών, στοιχείο που αποτυπώνει και τη σύγχυση των πρώτων ωρών μετά το περιστατικό.

Το ατύχημα αυτό πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και έβαλε προσωρινά «στον αέρα» τη διεξαγωγή του εθίμου, με κατοίκους και τοπικούς φορείς να εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για το κατά πόσο μπορούσε να πραγματοποιηθεί φέτος χωρίς νέους κινδύνους. Μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη, οι συσκέψεις δεν είχαν οδηγήσει σε οριστική απόφαση, ενώ το ενδεχόμενο αναβολής ή ματαίωσης παρέμενε ανοιχτό.

Με τη νέα απόφαση, ο Βροντάδος μπαίνει πλέον οριστικά σε αναστάσιμους ρυθμούς, αλλά η συζήτηση για την ασφάλεια δεν έχει κλείσει. Το βάρος περνά τώρα στην ομαλή διεξαγωγή της βραδιάς, στην προστασία των κατοίκων και των πιστών, αλλά και στην αποφυγή νέων περιστατικών σε ένα έθιμο που παραμένει από τα πιο αναγνωρίσιμα, αλλά και πιο αμφιλεγόμενα του ελληνικού Πάσχα.

