Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»

Στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος, για τη διενέργεια ελέγχων και τη διερεύνηση της καταγγελίας.

21 Σεπ. 2025 20:59
Το φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Θαλασσίτης», με σημαία Κύπρου, καθυστέρησε τον απόπλου του και αποβίβασε επιβάτες και οχήματα, έπειτα από διερεύνηση καταγγελίας για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο πλοίο, που εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, επέβαιναν 10 επιβάτες, 28 μέλη πληρώματος, 48 φορτηγά, 10 Ι.Χ. και 1 δίκυκλο, οι οποίοι αποβιβάστηκαν με ασφάλεια.

‘Αμεσα στο σημείο έσπευσαν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη διενέργεια ελέγχων και τη διερεύνηση της καταγγελίας.
