Όλα δείχνουν πως ο ανήλικος είχε παλαιότερες διαφορές με τους δράστες οι οποίοι τον είχαν βάλει στο «μάτι» και του έστησαν παγίδα βάζοντας μια φίλη τους ως «δόλωμα» ώστε να τον προσεγγίσουν.

Χολαργός: Έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που μαχαίρωσαν τον 14χρονο
09 Δεκ. 2025 16:16
Τους δύο νεαρούς, ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι το μεσημέρι του Σαββάτου ξυλοκόπησαν και μαχαίρωσαν τον 14χρονο στον Χολαργό, αναζητούν οι Αστυνομικοί μετά την κατάθεση του θύματος με την οποία κατονόμασε τους δράστες της παρολίγον δολοφονικής επίθεσης.

Όλα δείχνουν πως ο ανήλικος είχε παλαιότερες διαφορές με τους δράστες οι οποίοι τον είχαν βάλει στο «μάτι» και του έστησαν παγίδα βάζοντας μια φίλη τους ως «δόλωμα» ώστε να τον προσεγγίσουν.

Λίγα λεπτά πριν από τις 4, ο 14χρονος πήγε στο σημείο που είχε κλείσει ραντεβού με την κοπέλα αλλά αντίκρισε τους δύο νεαρούς οι οποίοι του επιτέθηκαν και τον μαχαίρωσαν τουλάχιστον τρεις φορές στην κοιλιά και το γλουτό.

 

