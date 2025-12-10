Χολαργός: Συνελήφθη και δεύτερος δράστης του μαχαιρώματος 14χρονου

Το βράδυ της Τρίτης 9/12/2025, συνελήφθησαν από την Αστυνομία οι δυο νεαροί δράστες της επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 14χρονου σε ραντεβού παγίδα, στον Χολαργό το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου.

Σχετικά με το χρονικό της υπόθεσης, οι δύο νεαροί, εξαιτίας προσωπικών διαφορών με τον 14χρονο, έστησαν μια παγίδα χρησιμοποιώντας μια φίλη τους ως «δόλωμα».

Ο 14χρονος πήγε να συναντήσει την κοπέλα μετά από ραντεβού που είχαν κανονίσει μέσω κοινωνικών δικτύων, αλλά στο σημείο εμφανίστηκαν οι δύο νεαροί και τον μαχαίρωσαν στην κοιλιά και τους γλουτούς.

Μετά την επίθεση, ο 14χρονος, αιμόφυρτος, κατευθύνθηκε σε κοντινή καφετέρια ζητώντας βοήθεια από τους θαμώνες και αργότερα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων για τις πρώτες βοήθειες.

