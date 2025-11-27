Χονγκ Κονγκ: 55 νεκροί, εκατοντάδες άστεγοι – Αγωνία έξω από τα καμένα κτίρια του “Wang Fuk Court”

«Η πυρκαγιά και στα επτά κτίρια του συγκροτήματος βρίσκεται ουσιαστικά υπό έλεγχο», δήλωσε πριν από λίγο ο διευθύνων σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, έπειτα από τη μεγάλη μάχη που δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο συγκρότημα κατοικιών «Wang Fuk Court», όπου η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου. Ο ίδιος διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ασταμάτητα.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από έναν ουρανοξύστη και εξαπλώθηκε γρήγορα στα υπόλοιπα κτίρια του συγκροτήματος, μετατρέποντας ολόκληρη την περιοχή σε μια ζώνη καταστροφής.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τραγικός: 55 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ είχε κάνει λόγο νωρίτερα για 279 αγνοούμενους. Στο μεταξύ, τα σωστικά συνεργεία ενημέρωσαν ότι έχουν εντοπιστεί ορισμένοι από αυτούς, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πόσοι παραμένουν αγνοούμενοι. Από τους 61 τραυματίες που νοσηλεύονται, οι 15 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Γύρω από το «Wang Fuk Court» οι εικόνες είναι σπαρακτικές: δεκάδες κάτοικοι περιμένουν με δάκρυα στα μάτια νέα για συγγενείς και φίλους. Άλλοι κρατούν κουβέρτες, άλλοι μιλούν τρέμοντας στο τηλέφωνο ή στέκονται σιωπηλοί κοιτάζοντας τα μαυρισμένα κτίρια.

«Όλα μας τα υπάρχοντα ήταν εκεί μέσα… και τώρα δεν έμεινε τίποτα», λέει στο Reuters η 51χρονη Βαν, που είχε αγοράσει το διαμέρισμά της πριν από 20 χρόνια.

«Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι απόψε»

Η αγωνία των κατοίκων παραμένει τεράστια. Ο Άλμπερτ Λάι, συνταξιούχος κάτοικος του συγκροτήματος, περιέγραψε στο AFP τη στιγμή που η αστυνομία του χτύπησε την πόρτα ζητώντας του να κλείσει τα παράθυρα και να εκκενώσει άμεσα το σπίτι του.

Ο ίδιος πέρασε τη νύχτα στο πάτωμα ενός εμπορικού κέντρου, σε έναν πρόχειρο χώρο ύπνου για τους εκτοπισμένους. «Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι κοιμήθηκα. Ήταν ένας άγνωστος χώρος, γεμάτος θόρυβο», ανέφερε.

Αντίστοιχα συγκλονισμένη η 60χρονη Ντέιζι Γιαν, που εκκένωσε το διπλανό κτίριο και δήλωσε ότι αρκετοί φίλοι της αγνοούνται. «Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω σπίτι απόψε», είπε στο Reuters.

Ταμείο στήριξης 300 εκατ. δολαρίων και προσωρινή στέγαση

Μέσα σε αυτό το βαρύ κλίμα, ο Τζον Λι ανακοίνωσε σειρά μέτρων για τη στήριξη των πληγέντων:

Ταμείο 300 εκατ. δολαρίων Χονγκ Κονγκ (29 εκατ. λίρες, 39 εκατ. δολάρια)

1.800 μονάδες προσωρινής στέγασης για τους εκτοπισμένους

Οικονομική ενίσχυση 10.000 δολαρίων Χονγκ Κονγκ ανά νοικοκυριό

Ακύρωση ή αναβολή όλων των επικείμενων εορταστικών εκδηλώσεων

Η κυβέρνηση προετοιμάζει και επίσημο αίτημα προς το Πεκίνο για αποστολή drones για την επιθεώρηση των κατεστραμμένων κτιρίων καθώς και πρόσθετων ιατρικών προμηθειών. Στο Χονγκ Κονγκ έχουν ήδη φτάσει υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Hong Kong–Macau Office.

Επιπλέον, εξετάζεται η αναθεώρηση της χρήσης των παραδοσιακών μπαμπού σκαλωσιών με πιθανή μετάβαση σε μεταλλικές κατασκευές, ενώ αναμένονται λεπτομέρειες για την επίσημη τελετή μνήμης.

Όλες οι προεκλογικές εκδηλώσεις και φόρουμ έχουν ανασταλεί, ενώ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν θα υπάρξει αναβολή των εκλογών της 7ης Δεκεμβρίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



