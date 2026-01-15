Χωρίς αγροτικό μπλόκο πλέον το Αγγελόκαστρο: Επανέρχεται πλήρως η κυκλοφορία

Την πλήρη επαναφορά της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο από τον Ανισόπεδο Κόμβο Χαλικίου έως και τον Ανισόπεδο Κόμβο Κουβαρά ανακοίνωσε η Νέα Οδός, καθώς στο σημείο δεν υφίσταται πλέον αγροτικό μπλόκο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, έχει πραγματοποιηθεί αμφίπλευρη άρση της εκτροπής κυκλοφορίας που ίσχυε το προηγούμενο διάστημα λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά και στα δύο ρεύματα.

Η Νέα Οδός καλεί τους οδηγούς να κινούνται με προσοχή και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

