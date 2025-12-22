Χωρίς νέα ταυτότητα, μόνο με διαβατήριο τα ταξίδια στην ΕΕ μετά το 2026

Αλλαγές στα ταξίδια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η σταδιακή μετάβαση στις νέες αστυνομικές ταυτότητες, καθώς από το καλοκαίρι του 2026 η χρήση των παλαιών δελτίων παύει να επαρκεί για μετακινήσεις στο εξωτερικό χωρίς διαβατήριο.

22 Δεκ. 2025 13:56
Pelop News

Ανατροπές στον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουν οι Έλληνες πολίτες εντός της Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει η εφαρμογή των νέων κανόνων ασφαλείας, καθώς από τον Αύγουστο του 2026 η νέα αστυνομική ταυτότητα καθίσταται απαραίτητη για μετακινήσεις στο εξωτερικό χωρίς διαβατήριο.

Αν και οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν καταργούνται άμεσα, μετά το συγκεκριμένο χρονικό ορόσημο δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τη νέα ηλεκτρονική ταυτότητα, θα μπορούν να ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο, ακόμη και για σύντομα ταξίδια αναψυχής ή επαγγελματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις, δεκτές για ταξίδια έως τότε παραμένουν οι αστυνομικές ταυτότητες που έχουν εκδοθεί μετά το 2000, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και με λατινικούς χαρακτήρες και ότι το έγγραφο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές που δυσχεραίνουν τον έλεγχο.

Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ χειρόγραφων και μηχανογραφημένων δελτίων, αρκεί να πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια. Αντίθετα, παλαιές ταυτότητες χωρίς λατινική γραφή ή με εμφανείς αλλοιώσεις θεωρούνται μη συμβατές με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια.

Οι αλλαγές αφορούν τόσο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τις χώρες της Ζώνη Σένγκεν, στις οποίες περιλαμβάνονται, εκτός από χώρες της ΕΕ, και τρίτα κράτη όπως η Ελβετία, η Νορβηγία και η Ισλανδία.

Η μετάβαση στο νέο σύστημα στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας και στον αυστηρότερο έλεγχο ταυτοπροσωπίας, καθιστώντας αναγκαία την έγκαιρη έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας για όσους επιθυμούν να συνεχίσουν να ταξιδεύουν εντός Ευρώπης χωρίς διαβατήριο.

