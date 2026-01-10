Χωρίς ρεύμα η Ροδιά Αιγίου λόγω κακοκαιρίας – Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ προκάλεσε τη βλάβη

Στο σημείο συνεργεία για την αποκατάσταση – Έκκληση των κατοίκων για άμεση επαναφορά της ηλεκτροδότησης

Χωρίς ρεύμα η Ροδιά Αιγίου λόγω κακοκαιρίας – Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ προκάλεσε τη βλάβη
10 Ιαν. 2026 17:50
Pelop News

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει από το πρωί της Κυριακής ολόκληρη η περιοχή της Ροδιάς Αιγίου, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει από χθες τη Δυτική Ελλάδα και έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε κολώνα της ΔΕΗ, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην περιοχή της Οβρυάς, όπου επίσης καταγράφηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης λόγω πυρκαγιάς σε κολώνα.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για την αποκατάσταση της βλάβης, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Έκκληση των κατοίκων για άμεση λύση

Οι κάτοικοι της Ροδιάς απευθύνουν έκκληση μέσω του tempo24 για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, καθώς η πολύωρη διακοπή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, αλλά και ανησυχία για ευπαθείς ομάδες και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με μεγάλες ζημιές να καταγράφονται και στην Πάτρα, όπου ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές σε υποδομές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, όσο τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:31 Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρός 27χρονος κυνηγός μετά από πτώση σε χαράδρα στη Βιάννο
18:22 David Bowie: δέκα χρόνια χωρίς τον Starman
18:01 Πόσες εκλογές θα δούμε; Κοττάκης, Μελετόπουλος, Γράψας «διαβάζουν» τα γεγονότα
17:50 Χωρίς ρεύμα η Ροδιά Αιγίου λόγω κακοκαιρίας – Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ προκάλεσε τη βλάβη
17:39 Αιγάλεω: Απίστευτη καταγγελία πως λύκος επιτέθηκε σε σκύλο κοντά σε σχολείο
17:30 Θέμης Αδαμαντίδης για την προσωπική του ζωή: Ερωτευµένος είµαι πάντα
17:18 Ζάκυνθος: Συνελήφθη 45χρονος για εμπρησμό ασθενοφόρου
17:07 Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη Ναυπακτία – Πέτρες, δέντρα και ζημιές σε υποδομές
16:55 Τάσος Χαλκιάς για την ταινία «Καποδίστριας»: Η ανταπόκριση του κόσµου είναι απερίγραπτη
16:41 Οι αγρότες πηγαίνουν σε διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη – «Όχι» σε συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
16:30 Καρυστιανού: Καταργήστε το Άρθρο 86 για την ατιμωρησία των πολιτικών – Αιχμηρή ανάρτηση με πολιτικά μηνύματα
16:21 Κατάσχεση-μήνυμα: Στα χέρια των ΗΠΑ το «Bella 1» του σκιώδους στόλου της Ρωσίας
16:09 Γιάννης Στάνκογλου: Καθόλου δεν έχει κλείσει το κεφάλαιο έρωτας
16:00 Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης για Καποδίστρια: «Εγώ τον έμαθα Αγιο της Πολιτικής»
15:48 Κυριάκος Πιερρακάκης μία βαθιά ευρωπαϊκή ιστορία», το αφιέρωμα του Il Foglio στον νέο πρόεδρο του Eurogroup
15:36 «Μπορεί να μου απομένουν μόνο λίγες ημέρες ζωής», συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της Τσέλσι
15:28 Βαρύ το πένθος, πέθανε ο Νίκος Ηλιόπουλος, ΦΩΤΟ
15:16 Αγρότες: Οι αποφάσεις για τα μπλόκα σε Πανελλήνιο επίπεδο
15:09 Θα διεξαχθεί το παιχνίδι Παναχαϊκή-Ζάκυνθος;
14:53 Κυριάκος Μητσοτάκης για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας: Οι πολίτες θα μας εμπιστευτούν και το 2027
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ