Χωρίς ρεύμα η Ροδιά Αιγίου λόγω κακοκαιρίας – Φωτιά σε κολώνα της ΔΕΗ προκάλεσε τη βλάβη

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένει από το πρωί της Κυριακής ολόκληρη η περιοχή της Ροδιάς Αιγίου, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει από χθες τη Δυτική Ελλάδα και έχει προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε φωτιά που εκδηλώθηκε σε κολώνα της ΔΕΗ, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή βλάβη στο δίκτυο. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε και στην περιοχή της Οβρυάς, όπου επίσης καταγράφηκαν προβλήματα ηλεκτροδότησης λόγω πυρκαγιάς σε κολώνα.

Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν για την αποκατάσταση της βλάβης, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Έκκληση των κατοίκων για άμεση λύση

Οι κάτοικοι της Ροδιάς απευθύνουν έκκληση μέσω του tempo24 για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, καθώς η πολύωρη διακοπή έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, αλλά και ανησυχία για ευπαθείς ομάδες και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η κακοκαιρία έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με μεγάλες ζημιές να καταγράφονται και στην Πάτρα, όπου ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, προβλήματα στην κυκλοφορία και ζημιές σε υποδομές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνιστάται στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, όσο τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

