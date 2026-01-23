Χούλιο Ιγκλέσιας: Στη δημοσιότητα συνομιλίες με τις καταγγέλλουσες – «Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Χούλιο Ιγκλέσιας, δημοσιοποιώντας συνομιλίες με τις γυναίκες που τον κατηγορούν για ανάρμοστες πράξεις, επιχειρώντας να αμφισβητήσει την αξιοπιστία των καταγγελιών.

Χούλιο Ιγκλέσιας: Στη δημοσιότητα συνομιλίες με τις καταγγέλλουσες – «Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»
23 Ιαν. 2026 14:04
Pelop News

Στη δημοσιότητα έδωσε ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας συνομιλίες με τις γυναίκες που τον έχουν καταγγείλει για ανάρμοστη συμπεριφορά, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες εις βάρος του.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Εισαγγελία του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας δεν θα παρέμβει, προς το παρόν, στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ιγκλέσιας εξηγεί ότι δεν του έχει δοθεί πρόσβαση στο περιεχόμενο της καταγγελίας ούτε η δυνατότητα να τοποθετηθεί θεσμικά στη διαδικασία, γεγονός που, όπως αναφέρει, τον ώθησε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Μετά την άρνηση της Εισαγγελίας της Ισπανίας να μου επιτρέψει να ασκήσω την υπεράσπισή μου στη διαδικασία και να μου παράσχει επίσημη πρόσβαση στην καταγγελία, αναγκάζομαι να τοποθετηθώ δημόσια. Αυτό είναι το μόνο μέσο που μου επιτρέπει να ασκήσω νόμιμα το δικαίωμα υπεράσπισής μου και να καταστήσω σαφή την απόλυτη ανακρίβεια των καταγγελθέντων γεγονότων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής δημοσιοποίησε έξι στιγμιότυπα συνομιλιών με τις καταγγέλλουσες, τόσο κατά την περίοδο που εργάζονταν για εκείνον όσο και μεταγενέστερα, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα αποδεικνύουν ασυνέπειες στις καταγγελίες.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται μηνύματα από το 2021 έως το 2023, με εκφράσεις αγάπης, ευχές και δηλώσεις εκτίμησης, τις οποίες ο ίδιος επικαλείται ως στοιχεία που δεν συνάδουν, όπως υποστηρίζει, με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν.

Ο Ιγκλέσιας έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης, τονίζοντας ότι επιθυμεί να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του απέναντι στις κατηγορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:26 Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο, έρευνες για τον εντοπισμό 17χρονης που εξαφανίστηκε από δομή ανηλίκων
16:17 Πάτρα: Πορεία και συναυλία από το Μουσικό Σχολείο το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου
16:08 Αγωγή Τραμπ 5 δισ. δολαρίων κατά της JPMorgan
16:00 Πάτρα: Κάτοικοι στην Εγλυκάδα εκπέμπουν σήμα κινδύνου – «Βοηθήστε, γίναμε ΧΥΤΑ»
15:52 Τραγωδία στη Σκύδρα Πέλλας: 32χρονη οδηγός παρέσυρε και σκότωσε 59χρονη πεζή
15:44 Μιχαηλίδου: Εγκαινιάστηκαν δύο νέες υπηρεσίες για θετές οικογένειες και παιδιά με αναπηρία
15:35 Η Lidl Ελλάς προχωρά σε μόνιμη μείωση των τιμών προϊόντων περιόδου και στην υποστήριξη δράσεων για την αντιμετώπιση της έμφυλης οικονομικής ανισότητας
15:28 Θύμα τηλεφωνικής απάτης η Εύη Δρούτσα: Πώς της απέσπασαν 22.000 ευρώ
15:21 Επιβράδυνση στις ανατιμήσεις κατασκευής νέων κατοικιών
15:13 Εργαστήριο καλλιέργειας κάνναβης σε οικία στο Κιάτο, σύλληψη 51χρονου
15:05 Πτολεμαΐδα: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για εκβιασμό, διακίνηση ναρκωτικών και οπλοφορία – Στη δικογραφία και οι γονείς τους
15:00 Διακόπηκε η δίκη της Ιωάννας Τούνη για το revenge porn – «Το μόνο που θέλω είναι δικαιοσύνη»
14:57 Πειραγμένες αντλίες και παράνομα κέρδη: «87 χιλιάρικα σε πέντε μήνες» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της εγκληματικής οργάνωσης
14:51 Κεφαλογιάννη για την επιμέλεια των παιδιών της: «Έκανα χρήση της ρύθμισης γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη πραγματικότητα»
14:49 Πότε και πόσα θα πάρουν οι πληγέντες από την κακοκαιρία – Οι οδηγίες Κατσαφάδου
14:35 Βρετανική αναχαίτιση ρωσικών πλοίων στη Μάγχη – Σε επιφυλακή το Βασιλικό Ναυτικό
14:27 ΕΣΗΕΑ: Το τελευταίο αντίο στον Σπύρο Καρατζαφέρη
14:23 Ιστορικές τριμερείς συνομιλίες ΗΠΑ–Ουκρανίας–Ρωσίας στο Άμπου Ντάμπι: Το εδαφικό στο επίκεντρο της διαπραγμάτευσης
14:20 61ος Κρυμμένος Θησαυρός: Cubeez στη Μαιζώνος και «δουλειές σπιτιού» στα Ψηλά Αλώνια – Η δράση κορυφώνεται
14:17 Κοπής πίτας στην ΚΕΔΗΠ: «Υπέροχο Πατρινό Καρναβάλι 2026» και χαμόγελα αισιοδοξίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ