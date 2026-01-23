Χούλιο Ιγκλέσιας: Στη δημοσιότητα συνομιλίες με τις καταγγέλλουσες – «Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα»

Στη δημοσιότητα έδωσε ο τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας συνομιλίες με τις γυναίκες που τον έχουν καταγγείλει για ανάρμοστη συμπεριφορά, επιχειρώντας να αντικρούσει τις κατηγορίες εις βάρος του.

Η τοποθέτησή του έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Εισαγγελία του Εθνικού Δικαστηρίου της Ισπανίας δεν θα παρέμβει, προς το παρόν, στην υπόθεση που αφορά καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο Ιγκλέσιας εξηγεί ότι δεν του έχει δοθεί πρόσβαση στο περιεχόμενο της καταγγελίας ούτε η δυνατότητα να τοποθετηθεί θεσμικά στη διαδικασία, γεγονός που, όπως αναφέρει, τον ώθησε να τοποθετηθεί δημόσια.

«Μετά την άρνηση της Εισαγγελίας της Ισπανίας να μου επιτρέψει να ασκήσω την υπεράσπισή μου στη διαδικασία και να μου παράσχει επίσημη πρόσβαση στην καταγγελία, αναγκάζομαι να τοποθετηθώ δημόσια. Αυτό είναι το μόνο μέσο που μου επιτρέπει να ασκήσω νόμιμα το δικαίωμα υπεράσπισής μου και να καταστήσω σαφή την απόλυτη ανακρίβεια των καταγγελθέντων γεγονότων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Julio Iglesias está subiendo capturas de pantalla de sus chats con más pilinguis en su cuenta oficial de Instagram, es una leyenda, esto es historia. pic.twitter.com/4gI96mJ7Nt — Juan Navarrete (@NaavarreeteJuan) January 21, 2026

Ο τραγουδιστής δημοσιοποίησε έξι στιγμιότυπα συνομιλιών με τις καταγγέλλουσες, τόσο κατά την περίοδο που εργάζονταν για εκείνον όσο και μεταγενέστερα, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα αποδεικνύουν ασυνέπειες στις καταγγελίες.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάζονται μηνύματα από το 2021 έως το 2023, με εκφράσεις αγάπης, ευχές και δηλώσεις εκτίμησης, τις οποίες ο ίδιος επικαλείται ως στοιχεία που δεν συνάδουν, όπως υποστηρίζει, με τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν.

Ο Ιγκλέσιας έχει δηλώσει ότι στόχος του είναι να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες της υπόθεσης, τονίζοντας ότι επιθυμεί να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του απέναντι στις κατηγορίες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



