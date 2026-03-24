Χούπης για την 25η Μαρτίου: «Ο άνθρωπος παραμένει ο κορυφαίος πολλαπλασιαστής ισχύος της Πατρίδας»

Το κεντρικό μήνυμα ότι η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων δεν εξαντλείται στα μέσα και στην τεχνολογία, αλλά θεμελιώνεται πρωτίστως στον άνθρωπο, ανέδειξε στην ημερήσια διαταγή του για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821 ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Όπως τόνισε, τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, οι νέες τεχνολογίες, τα μη επανδρωμένα μέσα, η κυβερνοάμυνα και η τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν αναμφίβολα πολύτιμα εργαλεία για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι τίποτε από αυτά δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ήθος, το θάρρος, την αυταπάρνηση, το αίσθημα καθήκοντος και την πίστη σε μια ιδέα ανώτερη από τον εαυτό, αξίες που, όπως σημείωσε, συνιστούν τον πυρήνα της στρατιωτικής αποστολής.

Με αυτή τη συλλογιστική, υπογράμμισε ότι το έμψυχο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι και θα παραμένει ο κορυφαίος πολλαπλασιαστής ισχύος της χώρας. «Όσο κι αν μεταβάλλονται τα μέσα του πολέμου από καιρού εις καιρόν, ο αποφασιστικός παράγοντας ισχύος παραμένει διαχρονικά αμετάβλητος: ο άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, μαθητές παραγωγικών σχολών, στρατιώτες, ναύτες, σμηνίτες, εθνοφύλακες, εφέδρους και πολιτικό προσωπικό, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ περιέγραψε την 25η Μαρτίου ως ημέρα εξαιρετικού ιστορικού, πνευματικού και εθνικού συμβολισμού. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια διπλή γιορτή, κατά την οποία συνεορτάζονται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική Παλιγγενεσία, μια ημέρα που δεν παραπέμπει μόνο στο ένδοξο παρελθόν, αλλά αποτυπώνει τη ζωντανή ενότητα πίστης και πατρίδας, πνευματικής αναγέννησης και εθνικής ανάτασης.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτήρισε την Ελληνική Επανάσταση του 1821 κορυφαίο επίτευγμα του νεότερου Ελληνισμού, τονίζοντας ότι οι αγωνιστές της δεν περιορίστηκαν στο όραμα της ελευθερίας, αλλά αποφάσισαν να το μετατρέψουν σε πράξη μέσα από αγώνα, θυσίες και καθολική προσφορά. Με πίστη, ομοψυχία και αδούλωτο φρόνημα, είπε, οι πρόγονοι του Έθνους κατόρθωσαν να αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό και να ανορθώσουν ξανά το ελληνικό κράτος, δικαιώνοντας αιώνες σκλαβιάς, μαρτυρίου και προσδοκίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε φέτος στην Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο. Ο Δημήτριος Χούπης στάθηκε με δέος, όπως είπε, στη θυσία των «Ελεύθερων Πολιορκημένων», οι οποίοι αντιστάθηκαν απέναντι στην αριθμητική υπεροχή του αντιπάλου και υπερασπίστηκαν μέχρι τέλους την τελευταία σπιθαμή γης του Μεσολογγίου. Υπογράμμισε ότι η θυσία εκείνη ξεπέρασε τα όρια της ιστορικής αφήγησης και μετατράπηκε σε διαχρονικό σύμβολο πίστης, πειθαρχίας, ηθικού μεγαλείου και αυτοθυσίας υπέρ της πατρίδας.

Σημείωσε, μάλιστα, ότι δύο αιώνες μετά, το Μεσολόγγι εξακολουθεί να φωτίζει τη συλλογική αυτοσυνειδησία των Ελλήνων, υπενθυμίζοντας πως το ισχυρότερο καταφύγιο της ανθρώπινης ψυχής όταν πολιορκείται από τη βία είναι η εσωτερική και ηθική ελευθερία. Κατά τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, το μεγαλείο ενός Έθνους δεν εδράζεται στο «εγώ», αλλά γεννιέται μέσα από καρδιές που εμφορούνται από γνήσια αγάπη για την πατρίδα και ατενίζουν το μέλλον με οδηγό το «εμείς».

Από τη μνήμη του 1821 και του Μεσολογγίου, ο στρατηγός Χούπης πέρασε στη σύγχρονη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι το σημερινό χρέος δεν περιορίζεται στην απλή τιμή προς το παρελθόν. Αντίθετα, όπως είπε, ζητούμενο είναι η έμπρακτη συνέχισή του μέσα από ευθύνη, πειθαρχία, επαγγελματισμό, ετοιμότητα και διαρκή προσήλωση στην αποστολή. Κάλεσε τα στελέχη να αποδεικνύουν καθημερινά, με κάθε πράξη και σε κάθε περίσταση, ότι η εθνική άμυνα εξακολουθεί να στηρίζεται στην πίστη στο καθήκον, στην αδιάλειπτη εγρήγορση και στο υψηλό φρόνημα.

Με σαφές μήνυμα εμψύχωσης προς όλα τα στελέχη, ανέφερε ότι με πλήρη επίγνωση της ποιοτικής τους ανωτερότητας, της επιχειρησιακής τους αξίας και του υψηλού φρονήματός τους, καλούνται να συνεχίσουν να πορεύονται με υπερηφάνεια, αφοσίωση και καθαρό βλέμμα προς το μέλλον, πάντοτε με αποστολική προσήλωση στο καθήκον. Υπογράμμισε ακόμη ότι για τους άνδρες και τις γυναίκες των Ενόπλων Δυνάμεων η αριστεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά το ελάχιστο αντίτιμο του ιερού χρέους απέναντι στην πατρίδα, στους προγόνους και στις επόμενες γενιές.

Κλείνοντας, επικαλέστηκε την ιστορική παρακαταθήκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, υπενθυμίζοντας ότι στις νεότερες γενιές απομένει να ισιώσουν και να στολίσουν τον τόπο που οι προηγούμενοι ελευθέρωσαν. Με αυτή την αναφορά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνέδεσε ευθέως τη σημερινή ευθύνη των Ενόπλων Δυνάμεων με τη μακρά ιστορική συνέχεια του Ελληνισμού, καταλήγοντας με ευχές για την εθνική επέτειο και με το μήνυμα ότι η Υπέρμαχος Στρατηγός να προστατεύει την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

