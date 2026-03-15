Χρ. Αλεξοπούλου: Στην αρτοκλασία της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας για τον Αγιο Αλέξιο

Στην αρτοκλασία που διοργάνωσε η Ένωση Καλαβρυτινών της Αθήνας, προς τιμήν του Αγίου Αλεξίου, Πολιούχου των Καλαβρύτων, παρευρέθηκε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, όπως έκανε γνωστό το γραφείο της με ανακοίνωσή του.

Η αρτοκλασία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας κ.κ. Θεοδώρητο, παρουσία πολλών Καλαβρυτινών της Αθήνας, μελών και φίλων της Ένωσης.

Η κα. Αλεξοπούλου αντάλλαξε ευχές και σκέψεις με την Πρόεδρο της Ένωσης κα. Ελένη Χάμψα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Καλαβρυτινούς της Αθήνας που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως αποτελεί μια σημαντική στιγμή πνευματικής ενίσχυσης μέσα στην πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η αρτοκλασία προς τιμήν του Αγίου Αλεξίου, Πολιούχου των Καλαβρύτων, είναι μια όμορφη ευκαιρία συνάντησης των Καλαβρυτινών της Αθήνας και διατήρησης των ζωντανών δεσμών τους με τον τόπο, την πίστη και την παράδοσή μας.

Θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Καλαβρυτινών της Αθήνας για το έργο που επιτελεί και για τη συμβολή της στη διατήρηση της ενότητας και της παρουσίας των Καλαβρυτινών στην Αθήνα».

