Χρ. Αλεξοπούλου: Στην αρτοκλασία της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας για τον Αγιο Αλέξιο

Τελέστηκε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας κ.κ. Θεοδώρητο.

 

15 Μαρ. 2026 14:52
Pelop News

Στην αρτοκλασία που διοργάνωσε η Ένωση Καλαβρυτινών της Αθήνας, προς τιμήν του Αγίου Αλεξίου, Πολιούχου των Καλαβρύτων, παρευρέθηκε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, όπως έκανε γνωστό το γραφείο της με ανακοίνωσή του.

Η αρτοκλασία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαοδικείας κ.κ. Θεοδώρητο, παρουσία πολλών Καλαβρυτινών της Αθήνας, μελών και φίλων της Ένωσης.

Η κα. Αλεξοπούλου αντάλλαξε ευχές και σκέψεις με την Πρόεδρο της Ένωσης κα. Ελένη Χάμψα, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Καλαβρυτινούς της Αθήνας που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Σε δήλωσή της ανέφερε: «Η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως αποτελεί μια σημαντική στιγμή πνευματικής ενίσχυσης μέσα στην πορεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η αρτοκλασία προς τιμήν του Αγίου Αλεξίου, Πολιούχου των Καλαβρύτων, είναι μια όμορφη ευκαιρία συνάντησης των Καλαβρυτινών της Αθήνας και διατήρησης των ζωντανών δεσμών τους με τον τόπο, την πίστη και την παράδοσή μας.

Θερμά συγχαρητήρια στην Ένωση Καλαβρυτινών της Αθήνας για το έργο που επιτελεί και για τη συμβολή της στη διατήρηση της ενότητας και της παρουσίας των Καλαβρυτινών στην Αθήνα».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:19 «Συλλαλητήριο» στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό: Ζητάμε να παρέμβει ο Πρωθυπουργός
15:11 Εβγαλε πολλές ειδήσεις η συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάνν
15:03 Γιατί η Μαρίνα Σάτι δεν εμφανίζεται σε νυχτερινές πίστες
14:52 Χρ. Αλεξοπούλου: Στην αρτοκλασία της Ένωσης Καλαβρυτινών Αθήνας για τον Αγιο Αλέξιο
14:45 Κρέμασε πανό στον Ε65 για την αγαπημένη του! Η ΕΠΙΜΑΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
14:34 Ο υιός Χαμενεϊ αγόρασε στο Λονδίνο βίλες 42 εκατ. δολαρίων με δάνειο ισραηλινής εταιρείας!
14:33 Τα Καλάβρυτα έτοιμα να εορτάσουν τον Πολιούχο τους
14:28 Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ζωντανός και είναι καλά
14:24 Το 2 στα 2 για τις Κορασίδες της ΝΕΠ
14:19 Τι αποκάλυψε στο One Channel o Γιάννης Λέντζας για τα υδροπλάνα ΒΙΝΤΕΟ
14:08 Τι είπε ο Τραμπ και η Σία Αναγνωστοπούλου τον χαρακτηρίζει εγκληματία πολέμου και παράφρονα
14:00 Το χρονογράφημα του Ντίνου Λασκαράτου: Σαντουρβάν
13:51 Πρόσωπα της Χρονιάς – Α. Ηλιάδης και Β. Αλεξόπουλος: Η μάχη για την προστασία κακοποιημένων παιδιών
13:47 ΠΑΣΟΚ: «Ατάκα» ανατροπής από την Αννα Διαμαντοπούλου
13:42 Πάτρα: Γιορτάστηκε η επέτειος της Μάχης του Σαραβαλίου 1822 με αρχιστράτηγο τον Κολοκοτρώνη ΦΩΤΟ
13:31 H Δήμητρα Παπαδήμα στην «Π»: «Αγρίμι γεννήθηκα, αγρίμι θα πεθάνω»
13:20 Πάτρα: Σπάστε τη σιωπή της κακοποίησης – Αίτημα Γκορίλα και Χαροκόπου σε Δελέγκο για τα Ειδικά Σχολεία
13:11 Εμφύλιος στον Δήμο Αιγιάλειας: Ο Δημ. Φιλιππάτος σήκωσε το γάντι και το επέστρεψε
13:09 Αλλαγή του καιρού από την Τρίτη: Βροχές, πτώση θερμοκρασίας και ισχυροί άνεμοι
13:00 Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Θέλει νίκη ψυχολογίας πριν τη ρεβάνς με τη Μπέτις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ