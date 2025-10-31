Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία

Με την απολογία του Χρήστου Παππά συνεχίστηκε η δίκη της Χρυσής Αυγής ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων. Ο πρώην βουλευτής αρνήθηκε τις κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό «υπαρχηγός» και έκανε λόγο για άδικη, πολιτικά επηρεασμένη πρωτόδικη απόφαση.

Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» - Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία
31 Οκτ. 2025 13:09
Pelop News

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η απολογία του Χρήστου Παππά στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Ο καταδικασμένος πρωτοδίκως σε 13 έτη κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης υποστήριξε ότι η κρίση εις βάρος του ήταν «άδικη» και «πολιτικά καθοδηγούμενη», τονίζοντας πως ο ρόλος του στη Χρυσή Αυγή ήταν «αποκλειστικά πολιτικός και θεσμικός».

«Δεν έχω καταλάβει γιατί βρίσκομαι στο εδώλιο»

Ο Παππάς ισχυρίστηκε ότι «πουθενά δεν υπάρχει στοιχείο» που να τον συνδέει με προτροπή σε παράνομες πράξεις. «Το πρωτόδικο δικαστήριο με αντιμετώπισε άδικα, αγνοώντας τη θεσμική μου ιδιότητα ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου», είπε, σημειώνοντας ότι η ρητορική του «μπορεί να ήταν οξεία, αλλά ποτέ βίαιη ή επικίνδυνη».

Απόρριψη του χαρακτηρισμού «υπαρχηγός»

Για τον χαρακτηρισμό του ως «υπαρχηγού» της οργάνωσης, έκανε λόγο για «δημοσιογραφικό επινόημα» που συνδέθηκε με την ηλικία και τη θέση του στο κόμμα. Παρέπεμψε σε «πολιτικά παιχνίδια» και αναφέρθηκε στο γνωστό βίντεο με τον Τ. Μπαλτάκο, υποστηρίζοντας ότι «η Χρυσή Αυγή έκοβε ποσοστά από τη ΝΔ του Αντ. Σαμαρά».

Σχέση με Μιχαλολιάκο – φωτογραφικό υλικό

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, σημείωσε ότι το γεγονός πως είναι κουμπάροι «δεν συνιστά ποινικό αδίκημα» και ότι δεν ανήκε στον «στενό κύκλο». Για τις φωτογραφίες της δικογραφίας είπε πως πρόκειται για «παλιές, ιδιωτικές εικόνες» της νεότητάς του, «χωρίς σχέση με τη μεταγενέστερη πολιτική δραστηριότητα».

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ή επικοινωνία με στελέχη του κόμματος τη νύχτα της δολοφονίας. «Το πληροφορήθηκα από το ραδιόφωνο. Δεν ήξερα ούτε το θύμα ούτε τον Ρουπακιά», είπε, υποστηρίζοντας ότι «υπέστη άδικη καταδίκη και φυλάκιση». Επανέλαβε ότι «η στέρηση ανθρώπινης ζωής είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα».

«Στόχος η εκλογική συρρίκνωση»

Κατά τον Παππά, η δίωξή του είχε πολιτικά κίνητρα με στόχο τη συρρίκνωση της Χρυσής Αυγής. «Έμεινα στη φυλακή όχι γιατί έκανα κάτι, αλλά γιατί έπαιρνα ψήφους από τον Σαμαρά», ανέφερε.

Η διαδικασία στο Εφετείο συνεχίζεται. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει την απολογία και το αποδεικτικό υλικό πριν την απόφασή του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:30 Ένταση και εξώδικο στη Σύνοδο της Εκκλησίας της Κρήτης: Ο Μελχισεδέκ ζητά «πάγωμα» της εκλογής Μητροπολίτη
14:27 Την Τρίτη στη Βουλή η έκτακτη κοινή συνεδρίαση για τα ΕΛΤΑ
14:23 Η μουσική σώπασε για τον Γιώργο Νιάρχο: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο – Συντετριμμένη η Μάρα Θρασυβουλίδου
14:22 Καλάβρυτα: Ο Δήμος καλεί σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Δάφνη και Κλειτορία το Σάββατο για τα ΕΛΤΑ 
14:15 Πάτρα – Πελετίδης για φορτοεκφορτώσεις: Σεβαστείτε το ωράριο, προσοχή στους πεζούς
14:13 Το «θησαυροφυλάκιο του αιώνα»: Άφαντα τα κοσμήματα του Λούβρου – 7 συλλήψεις, αλλά κανένα εύρημα
14:04 Agrown 2025: «Η επόμενη γενιά του αγροδιατροφικού κλάδου»
14:00 Πατρών-Καλαβρύτων: Αίτημα και της Πάτρας η χάραξη και αναβάθμιση του δικτύου
13:59 Πελετίδης προς μεταφορικές: «Σεβαστείτε το ωράριο στους πεζόδρομους – Δεν είναι δρόμοι διέλευσης φορτηγών»
13:53 Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ασφαλή ηλεκτροδότηση στη βόρεια Ελλάδα
13:51 Ο Ανδρέας – Φίλιππος Κολλιόπουλος συμπαρατάσσεται με τον Αντώνη Κουνάβη
13:44 Συναγερμός στη Βασιλίσσης Σοφίας: Ύποπτη μοτοσικλέτα απέναντι από το Χίλτον
13:38 Νέα τροπή στο διπλό φονικό της Φοινικούντας: Εξώδικο του ανιψιού του 68χρονου για την τέφρα του θείου του
13:31 Ο «Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού» φέρνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στα νοσοκομεία – Η νέα εποχή στο ΕΣΥ ξεκινά
13:25 Συνελήφθη ο «χασάπης του αιώνα» στο Σουδάν: Ο πολέμαρχος που καυχιόταν πως σκότωσε 2.000 ανθρώπους
13:18 Παρέμβαση Τσιάρα για την ευλογιά αιγοπροβάτων: Ζητεί εισαγγελική έρευνα για παραβάσεις και παράνομα εμβόλια
13:15 Από τον Δεκέμβριο οι διαγραφές στα ΑΕΙ – Εκτός 280.000 φοιτητές, ποιοι προλαβαίνουν να… σωθούν
13:09 Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία
13:06 Πάτρα: Δημοπρατείται η ανάπλαση της πλατείας Γεωργίου – Επιστρέφει ανανεωμένη στους Πατρινούς
13:00 Ξεκινά κατεδάφιση 112 αυθαιρέτων και στην Αχαΐα – Μεγάλη εργολαβία για ολη τη Δυτική Ελλάδα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ