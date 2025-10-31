Χρ. Παππάς στο Εφετείο: «Άδικη και πολιτικά καθοδηγούμενη η καταδίκη μου» – Αρνείται ρόλο «υπαρχηγού» και κάθε εμπλοκή σε βία

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η απολογία του Χρήστου Παππά στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Ο καταδικασμένος πρωτοδίκως σε 13 έτη κάθειρξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης υποστήριξε ότι η κρίση εις βάρος του ήταν «άδικη» και «πολιτικά καθοδηγούμενη», τονίζοντας πως ο ρόλος του στη Χρυσή Αυγή ήταν «αποκλειστικά πολιτικός και θεσμικός».

«Δεν έχω καταλάβει γιατί βρίσκομαι στο εδώλιο»

Ο Παππάς ισχυρίστηκε ότι «πουθενά δεν υπάρχει στοιχείο» που να τον συνδέει με προτροπή σε παράνομες πράξεις. «Το πρωτόδικο δικαστήριο με αντιμετώπισε άδικα, αγνοώντας τη θεσμική μου ιδιότητα ως κοινοβουλευτικού εκπροσώπου», είπε, σημειώνοντας ότι η ρητορική του «μπορεί να ήταν οξεία, αλλά ποτέ βίαιη ή επικίνδυνη».

Απόρριψη του χαρακτηρισμού «υπαρχηγός»

Για τον χαρακτηρισμό του ως «υπαρχηγού» της οργάνωσης, έκανε λόγο για «δημοσιογραφικό επινόημα» που συνδέθηκε με την ηλικία και τη θέση του στο κόμμα. Παρέπεμψε σε «πολιτικά παιχνίδια» και αναφέρθηκε στο γνωστό βίντεο με τον Τ. Μπαλτάκο, υποστηρίζοντας ότι «η Χρυσή Αυγή έκοβε ποσοστά από τη ΝΔ του Αντ. Σαμαρά».

Σχέση με Μιχαλολιάκο – φωτογραφικό υλικό

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Νίκο Μιχαλολιάκο, σημείωσε ότι το γεγονός πως είναι κουμπάροι «δεν συνιστά ποινικό αδίκημα» και ότι δεν ανήκε στον «στενό κύκλο». Για τις φωτογραφίες της δικογραφίας είπε πως πρόκειται για «παλιές, ιδιωτικές εικόνες» της νεότητάς του, «χωρίς σχέση με τη μεταγενέστερη πολιτική δραστηριότητα».

Για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ή επικοινωνία με στελέχη του κόμματος τη νύχτα της δολοφονίας. «Το πληροφορήθηκα από το ραδιόφωνο. Δεν ήξερα ούτε το θύμα ούτε τον Ρουπακιά», είπε, υποστηρίζοντας ότι «υπέστη άδικη καταδίκη και φυλάκιση». Επανέλαβε ότι «η στέρηση ανθρώπινης ζωής είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα».

«Στόχος η εκλογική συρρίκνωση»

Κατά τον Παππά, η δίωξή του είχε πολιτικά κίνητρα με στόχο τη συρρίκνωση της Χρυσής Αυγής. «Έμεινα στη φυλακή όχι γιατί έκανα κάτι, αλλά γιατί έπαιρνα ψήφους από τον Σαμαρά», ανέφερε.

Η διαδικασία στο Εφετείο συνεχίζεται. Το δικαστήριο θα αξιολογήσει την απολογία και το αποδεικτικό υλικό πριν την απόφασή του.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



